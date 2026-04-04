Alumnos de FP de dos institutos de Mallorca participarán en un proyecto para cultivar y cocinar con variedades locales

Estudiantes de cocina del IES Alcúdia. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha puesto en marcha un proyecto con el que estudiantes de FP de la rama agraria y de cocina de dos institutos de Mallorca, cultivarán y elaborarán recetas con variedades locales.

De este modo, en el proyecto participarán el Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares (Irfap), el CIFP Joan Taix y el IES Alcúdia.

En un comunicado, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha indicado que la iniciativa ha sido seleccionada dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos de innovación y transferencia del conocimiento a la FP del curso 2025-2026 del Govern, por lo que contará con una financiación de algo más de 15.000 euros.

Bajo el título 'Producción agraria de variedades locales siguiendo los principios de la producción agraria ecológica y valoración culinaria de los productos obtenidos para la innovación de la cocina tradicional actual', el proyecto permitirá que el alumnado participe en todo el proceso, desde el cultivo hasta la creación de propuestas culinarias innovadoras inspiradas en la tradición.

Así, el alumnado de FP agraria del CIFP Joan Taix gestionará el cultivo de variedades locales como el garbanzo mallorquín, la col 'borratxona' o la cebolla blanca, a las que aplicará técnicas respetuosas con el medio ambiente y basadas en los principios de la producción agraria ecológica. Por su parte, el alumnado de FP de Cocina y Gastronomía del IES Alcúdia experimentará con estos productos para desarrollar recetas innovadoras.

El Irfap aportará material vegetal seleccionado y proporcionará asesoramiento científico y técnico, con el objetivo de garantizar que las actividades del alumnado se fundamenten en investigación aplicada y conocimiento científico.

Asimismo, se reforzará la conexión entre el mundo educativo y el sector agroalimentario, lo que "favorecerá la transferencia de conocimiento y la vinculación directa con la práctica profesional".

La gerente del Irfap, Georgina Brunet, ha destacado que este proyecto permite "conectar el conocimiento agrario con la innovación gastronómica" y, al mismo tiempo, "acercar a los jóvenes al valor real de las variedades locales".

En este sentido, ha señalado que poner en valor las variedades locales no es solo "preservar patrimonio agrícola", sino también "generar oportunidades en el sector primario y fomentar un modelo alimentario más sostenible y arraigado al territorio".

El proyecto también pretende fomentar el consumo de producto local y de proximidad, impulsar modelos de producción agraria más sostenibles y contribuir a la revalorización de las variedades tradicionales de Baleares.

Esta iniciativa se enmarca en la colaboración que el Irfap y el CIFP Joan Taix mantienen desde 2024 dentro del acuerdo de regeneración de semillas del Banco de Germoplasma de Baleares, que promueve la conservación y recuperación de variedades locales.