Álvarez (UGT) recuerda a Casado que los sindicatos, según la Constitución, "no son una traba"

Pide que la derogación de la reforma laboral "no se dilate más en el tiempo"

IBIZA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del sindicato UGT, Pepe Alvárez, ha criticado en Ibiza al líder del PP nacional, Pablo Casado, y le ha recordado que en la Constitución "los sindicatos no están considerados una traba".

Así se ha referido Alvárez a las palabras de Casado, quien ha asegurado recientemente que iba a quitar "trabas a los empresarios". "No sabía que los sindicatos éramos una traba", ha señalado.

"No se puede abrazar cada día la Constitución y luego escupirla. Decir eso en relación a las organizaciones sindicales es no respetarla, no respetar el Estado de Derecho e intentar quitar derechos a la mayoría de ciudadanos de este país, que perderían libertades un día sí y otro también, sobre todo cuando gobierna el PP, si no fuera por la acción de las organizaciones sindicales", ha reiterado.

También ha sugerido a Casado que respete las competencias del Estado para decidir sobre legislación laboral. "Intentar que las inversiones que van a venir a nuestro país no vengan porque se habla mal de la situación con la que se van a encontrar, tiene nombre: traicionar los intereses de los ciudadanos", ha insistido.

Así, ha pedido a Casado que, en vez de pensar en la bandera "a la que se abraza cada día", piense en los ciudadanos.

En rueda de prensa, Alvárez ha reclamado además que la derogación de la reforma laboral "no se dilate más en el tiempo" y a comienzos de 2022 ya no exista "esa losa que representa la reforma del PP sobre las cabezas de los trabajadores".

Al mismo tiempo, ha solicitado un sistema de negociación colectiva homologable con el entorno de los países de Europa. Sobre la contratación, ha dicho, "hay que darle un giro radical", evitando la "degradación permanente" en cuestiones como la temporalidad o parcialidad de los contratos.

Asimismo, Alvárez ha pedido más inspecciones de trabajo, puesto que "tienen pocos recursos de personal o material", creando además una tabla de sanciones disuasorias para las empresas y que no caigan así en irregularidades en las contrataciones. "Tenemos que penalizar desde el punto de vista administrativo o económico a quien contrate irregularmente", ha explicado el secretario general.

Sobre el acuerdo de pensiones, Alvárez ha asegurado que es "histórico".

Por su parte, el secretario general de UGT Baleares, Lorenzo Navarro, ha explicado que en Ibiza han celebrado una asamblea de delegados para tratar temas "necesarios y fundamentales" para los trabajadores, exigiendo un empleo "de calidad y estable" para acabar con la estacionalidad en el mercado laboral de las Islas.