Amanda Fernández anuncia su candidatura para las listas al Consell de Mallorca

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández - PSIB

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, ha presentado su candidatura para encabezar la lista del PSIB en el Consell de Mallorca en las próximas elecciones de 2027.

Esta decisión, que ha anunciado la socialista en un vídeo en redes sociales, nace del "compromiso" con Mallorca y su gente y con la necesidad de "construir un proyecto de esperanza, de progreso y de futuro".

Fernández, actual diputada en el Parlament, ha reivindicado su "vínculo profundo" con la isla y su identidad, así como la importancia de la lengua propia como elemento esencial de la identidad mallorquina.

"Nuestra lengua forma parte de lo que somos y hoy necesita ser defendida frente a aquellos que la quieren arrinconar", ha subrayado, a la vez que ha remarcado que Mallorca "necesita un equipo preparado, comprometido y con ganas de construir una alternativa".

La candidata ha explicado que su trayectoria personal y profesional ha estado marcada por la cultura, la educación y el deporte, tres ámbitos que han configurado su manera de entender el servicio público.

Igualmente, ha hecho hincapié en su vocación docente: "entiendo la enseñanza como una profesión que ayuda a construir un futuro mejor, y así es como también entiendo la política".

La socialista ha alertado de las dificultades que afrontan muchos mallorquines, especialmente los jóvenes, y ha reivindicado el derecho de las familias trabajadoras y de las personas mayores a "vivir y envejecer dignamente" en Mallorca.

También ha puesto el foco en la necesidad de proteger el territorio frente a un modelo que, a su entender, "lo pone en riesgo".

"Estoy convencida que lo mejor de Mallorca está por venir", ha dicho, afirmando que "ahora es el momento de dar un paso adelante y no quedar mirando".

El proceso socialista de elección de candidatos se ha iniciado esta semana, después que el pasado sábado el Comité Federal del PSOE fijara el calendario de primarias.

Sobre esta base, el PSIB-PSOE y la Federación Socialista de Mallorca optan por elegir las candidaturas al Parlament, a los consells insulares y municipios de más de 50.000 habitantes este mes de julio.