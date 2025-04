Amanda Fernández, ratificada nueva secretaria general de la FSM: "El cambio en Mallorca ya ha empezado"

PALMA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Amanda Fernández ha asegurado este sábado, después de haber sido ratificada nueva secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), que "el cambio en Mallorca ya ha empezado".

Fernández se ha pronunciado de este modo en la clausura del 15 Congreso de la Federación Socialista de Mallorca, que se ha llevado a cabo esta jornada en Sant Llorenç des Cardassar.

En una nota de prensa, el PSIB-PSOE Mallorca ha informado que los Socialistas de Mallorca han cerrado el 15 Congreso de la FSM con nuevos órganos de gobierno, Comisión Ejecutiva y Consejo Político, y con una nueva hoja de ruta en forma de Ponencia Marco que supone el rearme ideológico de la formación con el objetivo de ganar las elecciones del 2027 en los ayuntamientos de Mallorca, en el Consell y en el Govern balear.

La secretaria general de la FSM, Amanda Fernández, ha cerrado el 15 Congreso "con una rosa en el puño y en el corazón", por que ha elegido "luchar por Mallorca", parafraseando el lema escogido para el cónclave socialista.

Fernández ha reclamado "fuerza y compromiso" ante los "estragos" de los gobiernos de PP y Vox. "Si lo hacemos así, somos imparables", ha dicho la dirigente socialista, que ha afirmado que "el cambio para 2027 ya ha empezado". "No podemos dar ni un paso atrás, no podemos volver a la peor España, a la peor Europa, a un mundo peor", ha dicho, en referencia a "la oleada ultra" que "pretende retroceder en derechos y prestaciones sociales por todas partes donde gobierna".

Frente a todo ello, Fernández ha abogado por que "en 2027 se den soluciones en cada pueblo donde los socialistas gobiernen, para dar esperanza a la gente que espera al Partido Socialista".

En este sentido, Fernández ha repasado algunos de los hechos que a su juicio evidencian el "retroceso" en Mallorca, protagonizado por los gobiernos de PP y Vox, asegurando que los Socialistas de Mallorca eligen "luchar" frente a "todos aquellos que enaltecen el fascismo" y a "la indignidad del presidente del Parlament que rasgó las fotos de los Rojas del Molinar", ha afirmado la secretaria general de la FSM, lamentando que "la actitud del PP sea la de usar la educación, la lengua propia o los objetivos para limitar el cambio climático como moneda de cambio para seguir en la silla".

La secretaria general de los Socialistas de Mallorca ha clamado de este modo en contra de los discursos de odio, 'Lgtbifóbicos', o xenófobos instados por "aquellos que quieren decidir quién puede entrar o no en este país en función de su color de piel".

Fernández se ha referido asimismo a las dificultades para acceder a una vivienda por parte de cada vez más sectores de la población, y ha anunciado que en 2027 en Baleares "se limitarán los precios de alquiler y se pondrán límites a los fondos buitre y no la alfombra roja", como a su juicio ha extendido el Govern de Marga Prohens, poniendo como ejemplo los 88 pisos del polígono de Llevant que, ha denunciado, "han pasado de ser vivienda social promocionada por el anterior Govern, a una promoción de lujo privativa para los residentes, y dedicada al lucro y la especulación inmobiliaria".

"Ahora los que no pueden pagarse una vivienda, tienen que salir de Mallorca. No puede ser que el futuro de nuestros hijos sea fuera de Mallorca. No nos pueden robar el sueño de una Mallorca maravillosa".

En relación con la saturación turística, en vez de la "inacción" de los actuales gobernantes, Fernández ha apostado claramente por el decrecimiento, "para mejorar la convivencia entre residentes y visitantes, los derechos de los trabajadores, para tener vivienda digna, por la mejora de los recursos naturales, por el futuro de los mallorquines y también el del turismo, por eso hay que decrecer".

La mejora de la calidad de vida de la gente de Mallorca pasa también, según la secretaria general de la FSM, por una movilidad más sostenible. En este punto Fernández ha insistido en hacer llegar el tren hasta Artà y Capdepera "de una vez".

Amanda Fernández ha reivindicado igualmente una Mallorca inclusiva "que no retire personas de más de 60 años. Que promueva la igualdad y la justicia social. Y que no excluya al 50 por ciento de la sociedad por que las mujeres queremos ser aquello que nosotras queremos ser".

"Somos el partido de los trabajadores, de los pensionistas, de quienes aman la lengua, las raíces y la identidad propia", ha dicho, pidiendo reconocimiento para los "jóvenes que este sábado están en el Acampallengua en Felanitx".

La nueva secretaria general de la FSM ha agradecido finalmente el legado de sus antecesores en el cargo, Catalina Cladera, Mercedes Garrido, Sílvia Cano, Francina Armengol, Francesc Antich y Antoni Garcias.

Precisamente, la actual secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha abierto la sesión de clausura del Congreso con una intervención en la que ha reclamado "el orgullo de ser socialista para pensar en el futuro", porque "no hay nada más solidario que pensar en el mundo que se dejará a los hijos y nietos", como refleja el documento de Ponencia que se ha aprobado. "En este momento difícil internacionalmente, se necesita fuerza y valentía. No podemos despistarnos. Esta sociedad espera mucho de nosotros. Nos tenemos que dejar la piel por la victoria de 2027", ha dicho Armengol.

Francina Armengol ha reclamado "valentía y contundencia" como cuando desde los anteriores gobiernos del Pacte de Progrés, "se tomaron medidas de limitación del turismo", y se les acusó de "turismofóbicos". La socialista ha recordado que la primera ecotasa fue de Xisco Antich hace más de 20 años, y él fue "innovador" y "valiente".

La secretaria general del PSIB ha alertado que los cambios que sufre el mundo obligan a "defender Europa", y eso es algo que los socialistas tienen claro. "Hemos elegido luchar. Nos estamos poniendo las pilas, de una organización de la que nos sentimos muy orgullosos, para hacer posible la victoria en 2027". Armengol también se ha referido a los miles de personas que se han movilizado en Baleares y en todo el estado en defensa del derecho de la vivienda, y ha instado al Govern de Prohens a tomar medidas concluyentes y "no ponerse de perfil, defendiendo que los empresarios sigan ganando mucho dinero", mientras la sociedad no encuentra vivienda a precio razonable.

Sant Llorenç también ha tenido un espacio en la intervención de Armengol, vinculado a la tragedia de la torrentada de 2018, que motivó "la ternura y la solidaridad que demostró este pueblo". "Pep 'Gall' y todos los compañeros del Ayuntamiento se lo dejaron todo en un momento en que el pueblo los necesitaba", ha recordado.

Armengol ha acabado glosando la figura del nuevo presidente de la FSM, Tolo Aguilar, y la de la secretaria general, Amanda Fernández, de quien ha dicho que "tiene las cualidades necesarias para sacar adelante esta responsabilidad; Amanda es 'cum laude' en empatía. Ha vivido la política desde el municipalismo".

Además de la presencia de Tolo Aguilar, como presidente, la nueva ejecutiva de la FSM cuenta con el diputado en el Parlament Ares Fernández Lombardo como secretario de Organización, Miquel Cabot como vicesecretario general, Paula Ginard en Coordinación Territorial y Marga Fullana, alcaldesa de Algaida como secretaria de Política Municipal, en una comisión que reúne 44 integrantes.

La Comisión Ejecutiva de la FSM mantendrá su primera reunión este próximo lunes, y será la primera en que Amanda Fernández ejercerá como secretaria general de la formación.