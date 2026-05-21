La ampliación del cribado de cáncer de mama permitirá incluir a 80.000 mujeres más en Baleares

Archivo - Programa de cribado de cáncer de mama en Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

PALMA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La ampliación del cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años, una propuesta que fue aprobada el miércoles por la Comisión de Salud Pública, permitirá incluir a 80.000 mujeres más en Baleares.

Lo ha dicho la consellera de Salud, Manuela García, al ser preguntada al respecto antes de participar la mañana de este jueves en el Consejo de Salud autonómico.

La ampliación del cribado, que todavía deberá pasar por la Comisión Nacional de Salud Pública y por el pleno del Consejo Interterritorial antes de convertirse una realidad, permitirá que unas 80.000 mujeres más de Baleares se sometan a estas pruebas.

Así, la población femenina susceptible de participar en estos controles en el archipiélago ascenderá hasta los 245.000, aproximadamente.

El año pasado, ha detallado García, los cribados permitieron diagnosticar 120 casos de cáncer de mama en Baleares, lo que supone cerca del 18% del total.

"El porcentaje no es pequeño y el resultado es muy positivo. La prevención permite diagnosticar los tumores en fases muy tempranas ofrecer un tratamiento mucho menos agresivo en la mayoría de ocasiones", ha subrayado.

La consellera ha celebrado que la propuesta de modificación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS) haya sido iniciativa "de los técnicos y no de los políticos", lo que garantiza que esté basada en "evidencia científica".

Baleares, ha afirmado, apoyará la implementación de la ampliación de los cribados y comenzará a trabajar en ello tan pronto como pase a formar parte de la cartera de prestaciones.

Las comunidades autónomas dispondrán de un plazo de tres años "para elaborar cómo se va a introducir" y de unos seis años para que todas las mujeres sean cribadas.