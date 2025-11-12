Andratx acoge pruebas de detección de diabetes en conmemoración del Día Mundial de la enfermedad

Andratx acoge pruebas de detección de diabetes en conmemoración del Día Mundial - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andratx ha conmemorado el Día Mundial de la Diabetes con la instalación de una carpa informativa en la plaza del pueblo, en la que se han realizado pruebas de detección y se ha ofrecido información.

La iniciativa la ha organizado el Ayuntamiento de Andratx en colaboración con el Centro de Salud del municipio, según ha detallado el Consistorio este miércoles.

El personal de enfermería del Centro de Salud, junto a estudiantes de enfermería, ha estado realizando pruebas de detección y ofreciendo todo tipo de información sobre la prevención y el control de la enfermedad, resolviendo dudas y asesorando a los vecinos que se han acercado a lo largo de la mañana.

Al acto han asistido la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y la regidora de Cultura, Mady Juan, quienes han colaborado y se han realizado la prueba junto a algo más de una veintena de vecinos que han participado en la jornada.

En esta línea, Gonzalvo ha destacado que la prevención y la información son "fundamentales". "Actividades como esta nos ayudan a sensibilizar a la población y a recordar que la detección temprana puede marcar la diferencia en la calidad de vida de las personas que padecen diabetes", ha apuntado.

Con esta jornada, el Ayuntamiento busca poner de relieve la importancia de la prevención, los buenos tratamientos y la educación de los pacientes para controlar satisfactoriamente la diabetes.

Igualmente, la noche de este viernes Día Mundial de la Diabetes, la Torre de Son Mas se iluminará de color azul como muestra de apoyo y sensibilización hacia esta enfermedad.