Andratx activa el servicio de salvamento y socorrismo en Sant Elm y Camp de Mar con refuerzo de medios

Los socorristas en una de las playas de Andratx. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Andratx ha puesto en marcha el servicio de salvamento y socorrismo en las playas de Sant Elm y Camp de Mar, que desde este viernes cuentan con dos socorristas por arenal.

El dispositivo permanecerá operativo hasta finales de octubre, coincidiendo con la temporada turística, según ha informado el Ayuntamiento.

De cara a los meses de mayor afluencia, el servicio se reforzará a partir de junio con tres socorristas por playa, adaptando así los recursos humanos a la demanda estival.

El regidor de Medio Ambiente y Protección Civil de Andratx, Antoni Nicolau, ha supervisado esta mañana el inicio del servicio, comprobando sobre el terreno la puesta a punto del dispositivo.

Durante el invierno, el Consistorio ha llevado a cabo diversas mejoras en las infraestructuras de vigilancia y atención. En concreto, se han instalado nuevas torres de vigilancia en la playa de Camp de Mar y en la playa pequeña de Sant Elm.

Además, este último arenal cuenta ya con un nuevo módulo de asistencia sanitaria a pie de playa, que permitirá ofrecer una atención más rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

El dispositivo se completará en las próximas semanas con la incorporación de una moto acuática de rescate, así como con nuevo material de apoyo destinado a personas con movilidad reducida, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y el disfrute del litoral a todos los usuarios.

Nicolau ha destacado que "la activación de este servicio supone un paso importante para reforzar la seguridad en las playas, incorporando nuevos recursos y adaptando el dispositivo a las necesidades reales del municipio", y ha añadido que "siguen trabajando para ofrecer un litoral más seguro, accesible y preparado para residentes y visitantes durante toda la temporada".

Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que "este dispositivo refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la seguridad en el litoral y la mejora continua de los servicios públicos".