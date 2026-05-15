Andratx destina 120.000 euros en ayudas para asociaciones de educación, cultura y juventud

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, y la regidora de Cultura, Mady Juan. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha aprobado las bases reguladoras de una nueva convocatoria de subvenciones para el año 2026 dirigida a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del municipio, con una dotación máxima de 120.000 euros.

Se trata de una iniciativa impulsada desde el departamento de Cultura, que dirige la regidora Mady Juan, según ha señalado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Estas ayudas están destinadas a impulsar proyectos de educación, cultura y juventud, fomentando la participación ciudadana, el tejido asociativo, la igualdad de género y las iniciativas con impacto social y comunitario.

Así, se dirige a asociaciones legalmente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Andratx, con domicilio social en el municipio.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen actividades extraescolares, culturales, juveniles y de ocio; proyectos de integración social; iniciativas vinculadas a la multiculturalidad; así como acciones relacionadas con el patrimonio cultural y tradicional.

También pueden recibir ayudas por actividades innovadoras, propuestas de formación y proyectos que fomenten la participación y dinamización de los diferentes núcleos del municipio.

En el ámbito educativo, se apoyarán proyectos impulsados por Apimas y asociaciones relacionados con actividades de tiempo libre, multiculturalidad, formación extracurricular y mejora de infraestructuras o materiales lúdicos.

En el apartado cultural, las ayudas contemplan iniciativas artísticas y culturales complementarias a la oferta municipal, proyectos inclusivos y sociales, actividades de recuperación de la cultura popular y propuestas innovadoras vinculadas a la creatividad y la transformación social.

En materia de juventud, se impulsarán actividades de ocio, integración en el medio natural, nuevas propuestas de dinamización juvenil, proyectos relacionados con las nuevas tecnologías, formación y participación ciudadana.

También podrán subvencionarse gastos relacionados con la contratación de monitores o profesionales, adquisición de material y mejoras necesarias para el desarrollo de las actividades.

Las asociaciones podrán presentar proyectos en los ámbitos de cultura, educación y juventud, que serán valorados de forma independiente. Además, se podrá solicitar un anticipo del 50 por ciento de la subvención concedida para facilitar el desarrollo de los proyectos.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado las ayudas como una herramienta "importante para seguir apoyando el trabajo que realizan las asociaciones del municipio, que contribuyen cada día a dinamizar la vida social, cultural y educativa de Andratx".

"Queremos seguir estando al lado de las entidades y ayudarles a impulsar proyectos que generan participación, convivencia y oportunidades para nuestros vecinos", ha subrayado.