Andratx se presenta en Fitur como un destino turístico vivo durante todo el año

La delegación del Ayuntamiento de Andratx que ha viajado a Fitur. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx se presentará en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra esta semana en Madrid, como un destino turístico vivo durante todo el año.

Lo hará con la presentación de su nuevo vídeo promocional, 'Andratx ho és tot 365', que busca transmitir la idea de que el municipio ofrece experiencias los doce meses del año al combinar naturaleza, mar, patrimonio, pueblos con identidad propia y deporte.

La delegación 'andritxola' ha llegado este miércoles a Madrid y está integrada por la alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, el regidor de Turismo, Lluís Toni Sieiro, y la técnica Cristina Cruz.

Durante los próximos días, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los tres desarrollarán una agenda centrada en la promoción del municipio como un destino turístico vivo durante todo el año.

Durante la primera jornada, la comitiva ya ha iniciado contactos con profesionales del sector turístico y ha participado en las actividades del espacio de Baleares.

El acto institucional en el que se enmarca la participación de Andratx está previsto para este miércoles, jornada en la que se desarrollará la presentación oficial del municipio dentro del escaparate balear.

"Llegamos a Fitur con mucha ilusión y con un mensaje claro: Andratx es un municipio que se puede disfrutar durante todo el año", ha subrayado Gonzalvo.

Sieiro, por su parte, ha considerado que estos días permitirán al Ayuntamiento mostrar su proyecto turístico y "establecer contactos que ayuden a seguir creciendo desde la calidad y el respeto por la identidad".