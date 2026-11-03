Andratx presenta en la World Travel Market una propuesta para mostrar la vida del municipio durante todo el año

Andratx presenta en la World Travel Market una propuesta para mostrara la vida del municipio durante todo el año - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha presentado en la World Travel Market (WTM) de Londres 'Andratx es viu al carrer', una propuesta que invita a descubrir el municipio más allá de sus paisajes y playas, poniendo en valor su vida cotidiana, sus fiestas, tradiciones, eventos y propuestas culturales.

'Andratx es viu al carrer', según ha destacado el Ayuntamiento en una nota de prensa, muestra todo aquello que sucede en las calles y plazas de Andratx a lo largo del año, donde las celebraciones populares, los conciertos, los encuentros y las actividades culturales se convierten en espacios de convivencia entre residentes y visitantes.

La iniciativa responde a la apuesta municipal por la desestacionalización turística, ofreciendo motivos para visitar el municipio en cualquier época del año y dando a conocer sus cinco núcleos de población, su patrimonio, su cultura y, especialmente, su gente.

Con esta presentación en la World Travel Market, Andratx se proyecta internacionalmente como "un destino auténtico, vivo y abierto durante todo el año", invitando a quienes lo visitan a recorrer sus calles, participar en sus celebraciones y descubrir una forma de vivir que "va mucho más allá del turismo convencional".

La alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, ha subrayado que "Andratx es un municipio con identidad propia, con una historia y unas tradiciones que nos definen. "Pero también con una gran capacidad para abrirnos al mundo y recibir a quienes nos visitan. Queremos que descubran un destino que conserva su esencia y que ofrece experiencias para disfrutar durante los 365 días del año", ha señalado.