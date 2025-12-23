El año 2025 en Baleares, en fotos de Europa Press

Archivo - La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol (d) y la presidenta del Govern, Marga Prohens (i), durante la capilla ardiente de Francesc Antich, en el Consolat de Mar, a 3 de enero de 2025, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

Los últimos días del año invitan a repasar los principales acontecimientos que han marcado la actualidad en Baleares y que el equipo gráfico de la Agencia ha sabido captar. Estas son las imágenes que el equipo de Europa Press Baleares ha elegido para resumir 2025 en las Islas.

ENERO

El mes de enero tiene habitualmente imágenes especialmente llamativas como las de la subida al pi de Pollença o el baile de los 'dimonis' de Manacor, no obstante, la seleccionada es una de carácter más emotivo. La fotografía, firmada por nuestro fotógrafo Tomàs Moyà, recoge a la presidenta del Congreso de los Diputados y expresidenta del Govern, Francina Armengol, junto a la actual presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, durante la capilla ardiente del socialista Francesc Antich, fallecido el pasado 2 de enero a los 66 años.

Foto de Tomàs Moyà/Europa Press

FEBRERO

Uno de los temas más destacados del año ha sido la problemática de la vivienda. Por ello, la imagen de febrero recoge una protesta de caravanistas que el día 8 salieron a las calles de Palma contra la nueva ordenanza cívica, que contemplaba multas de hasta 1.500 euros por utilizar estos vehículos como vivienda.

Foto de Tomàs Moyà/Europa Press

MARZO

El pasado mes de marzo, un hombre de 82 años fue detenido por matar presuntamente a su mujer, de 79, en Puigpunyent (Mallorca). Aunque inicialmente no se descartó ninguna hipótesis, el caso fue confirmado como violencia de género. En la imagen de marzo, el detenido es conducido por agentes de la Policía Nacional para comparecer ante el juez. El hombre falleció finalmente en junio.

Foto de Isaac Buj/Europa Press

ABRIL

La problemática de la vivienda se ha reflejado también en el aumento de asentamientos ilegales en distintas zonas de Baleares. En la imagen de abril, nuestro fotógrafo Germán Lama muestra algunas chabolas del asentamiento de Sa Joveria, en Ibiza.

Foto de Germán Lama/Europa Press

MAYO

Como es habitual, el pasado mes de mayo Sóller se llenó de júbilo para celebrar su famoso Firó, con el que este municipio mallorquín conmemora el ataque que, el 11 de mayo de 1561, sufrió el pueblo a manos de unos corsarios turco-argelinos y que fue repelido por los 'sollerics'. La imagen seleccionada muestra la tradicional recreación del desembarco en la playa.

Foto de Isaac Buj/Europa Press

JUNIO

Junio es sinónimo en Baleares de las fiestas de Sant Joan de Ciutadella. Esta imagen, de Alba Redondo, muestra el juego de S'Ensortilla, una de las pruebas más emblemáticas en la que un caballero debe demostrar su habilidad con la pértiga al tratar de pasarla por un aro colgado de un hilo.

Foto de Alba Redondo/Europa Press

JULIO

Durante la segunda semana de julio se aprobaron en el Parlament balear los Presupuestos autonómicos de 2025, tras medio año de cuentas prorrogadas. La imagen, de Isaac Buj, muestra la celebración de la presidenta del Govern, Marga Prohens, tras sacar adelante las cuentas públicas junto a la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, formación clave para su aprobación.

Foto de Isaac Buj/Europa Press

AGOSTO

Desde hace una serie de años la visita a Mallorca de la Casa Real se adelanta a la última semana de julio, concentrando durante esas jornadas las tradicionales audiencias con las autoridades de Baleares o el despacho con el presidente del Gobierno y aplazándose a agosto otro tipo de actos más lúdicos como la visita que los Reyes, junto a sus hijas, realizaron a la exposición 'La força inicial' de Joan Miró al emblemático espacio de la Lonja de Palma.

Foto de Raúl Terrel/Europa Press

SEPTIEMBRE

Entre los días 29 de septiembre y 15 de octubre de 2025 la isla de Ibiza sufrió los efectos combinados de la DANA Alice y del antiguo huracán Gabrielle que provocaron fuertes lluvias, inundaciones y cortes de carreteras, con más de 200 incidencias registradas y numerosos comercios y familias afectadas.

La imagen, de nuestro compañero Germán Lama, muestra los efectos de las lluvias el 30 de septiembre en el puerto de Ibiza.

Foto Germán Lama/Europa Press

OCTUBRE

La fotografía de octubre muestra a la activista mallorquina Reyes Rigo, acompañada de las miembros de Podemos Lucía Muñoz y Alejandra Martínez, tras llegar al aeropuerto de Palma. Las tres participaron en la Flotilla a Gaza pero Rigo permaneció una docena de días retenida en Israel y tuvo que aceptar un acuerdo en el que se declaraba culpable de haber provocado daño corporal y de asalto agravado a una guardia de la prisión en la que fue recluida.

Foto de Isaac Buj/Europa Press

NOVIEMBRE

El encendido de luces de Navidad de Palma de este año no se libró de la polémica al realizarse por primera vez en la plaza España. No obstante, numerosas personas se acabaron concentrando igualmente en otros tradicionales espacios como el paseo del Borne, la imagen del 22 de noviembre es el reflejo de esto.

Foto de Isaac Buj/Europa Press

DICIEMBRE

Más de 7.300 personas han llegado este año a Baleares a bordo de alrededor de 400 pateras. La imagen de diciembre muestra el módulo de acogida temporal para estas personas instalado en el puerto de Palma para ofrecer una atención humanitaria.

Foto de Isaac Buj/Europa Press