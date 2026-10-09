Un aparatoso accidente en Palma por un adelantamiento indebido acaba con un coche volcado

Vehículo volcado por el accidente. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha intervenido en un accidente de tráfico sin heridos en las confluencias de las calles Samil y Martinet, en el barrio de Las Maravillas y que se saldó con un turismo volcado tras una violenta colisión por un adelantamiento indebido.

Según la información facilitada por el cuerpo, los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre, sobre las 13.30 horas. La Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) actuó en el lugar de los hechos y se hizo cargo de instruir las diligencias del siniestro, en el que un turismo acabó volcado sobre la calzada tras una violenta colisión.

Las indagaciones policiales y las manifestaciones recabadas en la vía apuntaron a que el suceso se produjo cuando un primer turismo, conducido por un hombre de nacionalidad española, circulaba por la calle Samil y se disponía a cambiar de dirección hacia la izquierda para acceder a la calle Martinet.

Al llegar al cruce, el conductor activó el intermitente, se detuvo en su carril para ceder el paso a los vehículos que circularan en sentido contrario y, al no observar tráfico en sentido opuesto, inició la maniobra de incorporación.

En ese instante, un segundo turismo, conducido por un hombre de nacionalidad alemana que circulaba por detrás en dirección a la autopista de Santanyí, realizó un adelantamiento antirreglamentario rebasando la línea continua por el carril reservado al sentido contrario.

El vehículo infractor embistió de forma repentina la parte delantera del turismo que giraba, provocando que este volcara sobre su lateral izquierdo y quedara detenido en el arcén derecho de la calzada. El coche que adelantaba también acabó inmovilizado fuera de la vía.

A pesar de la gran aparatosidad del choque y los cuantiosos daños materiales que sufrieron ambos automóviles, ninguno de los dos conductores requirió asistencia sanitaria al resultar ilesos.

Los dos implicados dieron negativo en las pruebas de alcohol. Los agentes tramitaron las correspondientes denuncias por infracción al Reglamento General de Circulación e informaron a las partes de los trámites para canalizar las reclamaciones a través de las compañías aseguradoras.