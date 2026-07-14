La APB saca a concurso la gestión de los amarres del pantalán del Mediterráneo del puerto de Palma

Pantalán del Mediterráneo del puerto de Palma - APB

PALMA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha aprobado la convocatoria de concurso público para la gestión y explotación de los puertos de amarre para embarcaciones de recreo situados en el pantalán del Mediterráneo, en el puerto de Palma.

La instalación ocupa una superficie aproximada de 21.000 metros cuadrados de dominio público portuario, de los cuales cerca de 2.000 metros son de superficie terrestre y, el resto, de lámina de agua.

Según ha informado el ente portuario en una nota de prensa, el pantalán presta servicio a 61 embarcaciones de recreo, cuya continuidad deberá quedar garantizada durante la futura concesión, que tendrá un plazo máximo de ocho años.

El concurso permitirá seleccionar la propuesta que ofrezca las mejores condiciones para la gestión de estas instalaciones, con el objetivo de asegurar un servicio eficiente, un adecuado mantenimiento de las infraestructuras y una gestión acorde con el interés público.

La concesión incluirá la gestión integral de la marina, con la prestación obligatoria de los servicios de gestión de amarres y de suministro de agua y energía eléctrica a las embarcaciones.

Además, las ofertas podrán incorporar servicios complementarios relacionados con la actividad náutica que contribuyan a mejorar la atención y la calidad del servicio prestado a los usuarios.