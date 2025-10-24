Aprobada la financiación mensual a centros concertados para la atención de alumnos con necesidades especiales

Archivo - Lapiceros en una aula escolar. - CAIB - Archivo

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el nuevo módulo económico destinado a financiar los gastos de contratación de personal especializado para la atención directa de alumnos con necesidades educativas especiales gravemente afectados en el primer ciclo de educación infantil.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa que se celebra después del Consell de Govern, la medida se aplicará a los centros concertados.

El nuevo módulo establece un importe de 1.000 euros mensuales por niño, hasta un máximo de diez meses por curso escolar. Este sistema sustituye las ayudas anuales que se convocaban hasta el momento --que también eran de hasta un máximo de 10.000 euros por curso y alumno--.

Así, según el Govern, los centros podrán recibir los fondos de forma mensual, facilitando una gestión más eficiente y una aplicación más efectiva de los recursos.

La financiación estará condicionada al informe preceptivo del equipo de atención temprana (EAP) y a la no cobertura directa por parte de personal de la Conselleria de Educación y Universidades.

SERVICIO DE LIMPIEZA EN NUEVE CENTROS

El Consell de Govern ha autorizado la contratación del servicio de limpieza para nueve centros educativos de las Islas, en concreto, el IES Binissalem, IES Sa Colomina, IES Portocristo, CEPA Llevant de Manacor, IES Centro de Tecnificación Deportiva, IES Inca, la Escuela Infantil Francesc de Borja Moll, el CIFP Politècnic Llevant y el IES Nou Llevant.

El coste total de la contratación asciende a un máximo de 3,4 millones de euros, distribuidos en tres anualidades de 1,5 millones para 2026, 1,7 millones para 2027 y 157.000 euros para 2028.