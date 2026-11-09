Aprobada la implantación voluntaria de turnos de 12 horas en hospitales públicos de Baleares

Mesa Sectorial de Salud - CAIB

PALMA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado este lunes un acuerdo que regula, por primera vez, un procedimiento común para implantar turnos de 12 horas de forma voluntaria en las unidades hospitalarias del Servicio de Salud de Baleares.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, esta medida organizativa pretende mejorar las condiciones de trabajo y el clima laboral, favorecer la conciliación de la vida laboral y personal y dar respuesta a las necesidades expresadas por los profesionales.

Este nuevo marco establece que la iniciativa debe contar con un apoyo amplio de los equipos y superar un proceso previo de evaluación y seguimiento para garantizar la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y unas condiciones de trabajo adecuadas.

Además, el acuerdo permite implantar modelos mixtos de turnos, de modo que, cuando las circunstancias lo permitan, puedan convivir diferentes modalidades de jornada en un mismo servicio según las necesidades organizativas y las preferencias de los profesionales.

Las partes representadas en la Mesa Sectorial también han aprobado una modificación del Acuerdo de carrera profesional que posibilitará la convocatoria de un nuevo procedimiento simplificado correspondiente a 2026. Esta vía se mantendrá con carácter transitorio hasta que no se complete la implantación efectiva del sistema ordinario de evaluación previsto en el nuevo modelo.

Asimismo, se modifica el acuerdo de carrera profesional para facilitar la progresión de los trabajadores y reconocer la experiencia acumulada a lo largo de su trayectoria. Entre las novedades incorporadas, destaca la creación de un procedimiento extraordinario de encuadre que posibilitará al personal fijo que acceda a una categoría superior ver reconocida su experiencia profesional previa a efectos de la carrera profesional.

Por último, se ha aprobado una modificación del régimen de permisos para la participación en emergencias humanitarias, que incluye el mantenimiento íntegro de las retribuciones durante el primer mes de misión, así como la agilización de los procedimientos de autorización para facilitar una rápida respuesta ante catástrofes, crisis humanitarias o emergencias internacionales. Con estas medidas, el Servicio de Salud refuerza su compromiso con la cooperación sanitaria y la solidaridad internacional.