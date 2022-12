Aprobadas cinco enmiendas en la primera sesión del debate de Presupuestos Generales de Baleares

El pleno del Parlament rechaza la iniciativa de Unidas Podemos para subir la tarifa del impuesto turístico con la abstención de MÉS per Mallorca

PALMA, 20 (EUROPA PRESS)

El pleno del Parlament ha aprobado cinco enmiendas parciales en el primer pleno del debate y votación de la Ley de Presupuestos Generales de Baleares, cuatro de la sección del articulado y una correspondiente a las cuentas de la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad.

En concreto, se han aprobado dos enmiendas del PP que se han votado como una sola, otra del Grupo Mixto-Gent per Formentera y dos más de MÉS per Menorca al articulado y otra de Ciudadanos para la Conselleria de Presidencia. El Parlament ha votado 98 enmiendas al articulado y 44 a Presidencia.

A través de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, el Parlament da vía libre a aumentar la bonificación fiscal en donaciones de inmuebles para vivienda habitual.

Gracias a la enmienda del diputado del Grupo Mixto-Gent per Formentera, Antonio Jesús Sanz, se fija en 1.760 euros la deducción autonómica por cursar estudios de educación fuera de la isla de residencia, y por una enmienda de MÉS per Menorca se aumentan las ayudas que reciben los pacientes de Ibiza, Formentera y Menorca que tienen que desplazarse a Palma por razones médicas.

La segunda enmienda de MÉS per Menorca aprobada ha sido transaccionada por el Grupo Parlamentario Socialista y, con ella, se modifica el apartado 1 de la disposición final decimosexta del Proyecto de Ley de Presupuestos de las Islas para 2023.

En el área de la Conselleria de Presidencia, Función Pública e Igualdad, el Parlament ha aprobado una enmienda de Ciudadanos para destinar 18.000 euros a formación específica en materia de coeducación para el conjunto de profesionales, monitores, directores, formadores de escuelas y asociaciones de educación en tiempo libre.

Sin embargo, el pleno del Parlament ha rechazado la enmienda de Unidas Podemos en la que se pedía el alza del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) con los votos en contra de PSIB, PP y El PI y la abstención de MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Gent per Formentera.

El portavoz de Podemos Palma, Jesús Jurado, ha considerado que el hecho de que acabe la legislatura sin una subida del impuesto turístico "no es una buena noticia". "Después de una temporada turística excepcionalmente exitosa y los beneficios de los grandes hoteleros, había un margen amplio para subir el ITS", ha asegurado.

Según Jurado, "estamos en una situación en la que el turismo de las Islas no es sostenible porque llega más gente con lo cual si tenemos algunos mecanismos de control, utilizarlo adecuadamente para conseguir que las Islas sea de más calidad para los residentes".

La jornada de este martes ha comenzado con el debate del articulado y ha seguido con las cuentas de la Conselleria de Presidencia. Tras la primera votación, ha comenzado el debate de la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, que seguirá a la Educación y Formación Profesional. El día terminará con el presupuesto de la Conselleria de Hacienda y Relaciones Exteriores.

En toda esta jornada, los diputados de Vox, Jorge Campos, Idoia Ribas y Sergio Rodríguez, no votarán porque han abandonado el pleno después de que Campos mantuviese un enfrentamiento con el presidente la Cámara, Vicenç Thomàs, al utilizar su intervención para hablar sobre las reformas de los delitos de malversación y sedición.