Aprobado el contrato para el mantenimiento de la UCI de Son Espases

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el contrato de los servicios de mantenimiento integral de los equipos electromédicos y de los sistemas auxiliares de la UCI del Hospital Universitario Son Espases.

En concreto, ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa después del Consell de Govern, el contrato afecta al mantenimiento del Área de Soporte Vital, del equipamiento del Área Quirúrgica y de los equipos de endoscopia rígida de los quirófanos y de los elementos fijos en las áreas críticas y especiales.

Este contrato tiene una duración prevista de dos años, aunque puede prorrogarse hasta los tres años, y tiene un importe inicial de 4,6 millones de euros.

Con el mantenimiento integral de estos equipos se pretende obtener varios beneficios, orientados a la efectividad clínica, la eficiencia y la seguridad del paciente, entre ellos, garantizar la continuidad de los procesos asistenciales que requieren el uso de estos equipos de electromedicina.

También se busca garantizar el mantenimiento adecuado de cada equipo según como lo describe cada fabricante, para asegurar el óptimo estado de conservación de los componentes de los equipos principales, los auxiliares y los periféricos.

Así como, maximizar la disponibilidad de los equipos para reducir el tiempo de parada por cualquier motivo, especialmente de los que más afectan a los procesos asistenciales críticos, y facilitar así las funciones y prestaciones que deben cumplir y asegurar su correcto funcionamiento.