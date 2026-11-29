Ara Més-Front Ampli celebra la elevada participación y confía en mantener un diputado en el Congreso - EUROPA PRESS

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha celebrado la elevada participación y los resultados de las primeras encuestas a pie de urna, que apuntan que la coalición mantendría un diputado en el Congreso.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios el secretario de comunicación de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa, quien ha destacado que Gomila se convertiría "en la primera diputada soberanista en el Congreso de los Diputados".

"Aún así hay que coger estos datos con cautela, ya que no dejan de ser encuestas a pie de urna", ha añadido Rosa, quien ha señalado que, con los primeros resultados, "las derechas no sumarían".

La cabeza de lista a la candidatura de Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila, ha llegado la tarde de este domingo a la sede de la coalición para seguir el escrutinio de la noche electoral.

Gomila ha llegado poco después de las 19.00 horas a la sede, situada en la calle Isidro Antillón de Palma. También ha hecho acto de presencia la portavoz de MÉS per Palma en el Ayuntamiento, Neus Truyol, entre otros dirigentes de la formación.

En la sede de la coalición, donde se ha instalado un escenario y una pancarta con el lema de la campaña 'Viure bé, viure aquí', se respira nerviosismo a la vez que confianza para mantener el escaño en el Congreso.

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023 la lista de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Sumar al Congreso obtuvo 83.116 votos, un 16,57%, que le reportó un diputado.