La candidata de la coalición Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila. - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición Ara Més-Front Ampli ha propuesto que el Gobierno central cree un fondo plurianual para ampliar la red pública de 'escoletes' y garantizar que todos los niños de cero a tres años puedan acceder a una plaza "pública, gratuita, inclusiva y de calidad".

En un comunicado, la coalición ha criticado que el Govern balear haya hecho de la concertación con centros privados "la principal vía de crecimiento de la oferta gratuita" a lo largo de los últimos cursos.

La candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila, ha defendido que la red pública "debe crecer allí donde hacen falta plazas, con criterios de equidad territorial y de inclusión y con garantías de continuidad para los niños que ya están escolarizados".

"No basta con que una plaza sea gratuita si esta plaza no existe en tu pueblo", ha subrayado Gomila, quien ha insistido en la necesidad de que el lugar de residencia y los recursos familiares "no condicionen el acceso a la educación".

Es por ello que ha planteado que la ampliación de plazas vaya acompañada de "ratios adecuadas, equipos de atención temprana y servicios accesibles de comedor y 'escoleta matinera'".

El fondo estatal propuesto, a su parecer, permitiría construir 'escoletes', ampliar las existentes y adaptar los espacios públicos en los municipios en los que faltan plazas.

La coalición también ha reclamado transferencias económicas para cubrir el gasto de personal, el funcionamiento y el mantenimiento de los centros de educación infantil, lo que se traduciría en mejoras salariales, estabilidad laboral y formación de las educadoras "a través de la negociación colectiva".

La propuesta de Ara Més-Front Ampli también incluye compensaciones territoriales en aquellos lugares en las que el coste de la vivienda y de la vida "dificulte cubrir puesto de trabajo".

La idea es articular todas estas medidas a través de un acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas, en el que también participen los ayuntamientos, para fijar el número de plazas necesarias, en qué municipios, con qué presupuesto y en qué plazo. El acuerdo debería incluir, a su parecer, un mecanismo para realizar un seguimiento periódico de los cumplimientos.