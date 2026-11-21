La candidata de la coalición Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila. - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición Ara Més-Front Ampli ha propuesto que el plus de insularidad que perciben los trabajadores públicos en Baleares se actualice de forma permanente conforme a la evolución del coste de la vida.

Su candidata al Congreso de los Diputados, Carme Gomila, ha defendido este sábado la necesidad de continuar avanzando en la compensación económica de la insularidad para garantizar unas condiciones laborales dignas y unos servicios públicos de calidad.

Gomila, según ha informado la coalición en un comunicado, ha recordado que vivir en unas islas supone asumir sobrecostes en vivienda, transporte y productos básicos que no se dan de la misma manera en los territorios peninsulares.

"No puede ser que un maestro, una enfermera o un funcionario tenga que destinar buena parte de su sueldo a pagar una vivienda por el simple hecho de vivir en nuestras islas. El plus de insularidad no es ningún privilegio, es una compensación justa para una desigualdad que sufrimos cada día", ha dicho Gomila.

La candidata ha señalado que esta situación no solo perjudica a los trabajadores, sino que también tiene consecuencias directas sobre el conjunto de la ciudadanía.

"Cuando las administraciones tienen dificultades para cubrir plazas porque los profesionales no se pueden permitir vivir aquí, quien acaba pagando las consecuencias es la gente que necesita una cita médica, una escuela con todos los docentes o una administración que funcione", ha apuntado.

Gomila ha puesto en valor el trabajo desarrollado en ese sentido por MÉS per Mallorca en las instituciones estatales, especialmente a través del diputado Vicenç Vidal. Unos avances que, ha remarcado, "no han caído del cielo" sino que "son fruto de años de reivindicaciones, trabajo parlamentario y presión de las organizaciones sindicales".

Aunque ha valorado positivamente los incrementos del plus de insularidad de los que recientemente se han beneficiado los trabajadores de las administraciones estatal, autonómica y local, ha propuesto que las cuantías se actualicen de forma permanente conforme la evolución del coste de la vida en Baleares.

Además, ha exigido que las mejoras lleguen a los organismos y empresas públicas estatales y que se garanticen los recursos necesarios para que los consells insulares y los ayuntamientos también puedan compensar de forma adecuada a sus trabajadores.

"No tiene sentido que dos profesionales que hacen trabajos equivalentes y viven en la misma isla tengan compensaciones muy diferentes según la administración para la cual trabajen. Tenemos qeu acabar con estas desigualdades y garantizar que nadie se quede atrás", ha incidido la candidata.