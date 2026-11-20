La candidata de Ara Més-Front Ampli Carme Gomila. - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha propuesto subir del 10 al 21 por ciento el IVA de los alojamientos turísticos y establecer un régimen especial que permita que la recaudación adicional se destine a financiar vivienda pública, transporte y la diversificación de la economía.

La cabeza de lista de la coalición al Congreso, Carme Gomila, ha defendido esta medida como una manera de hacer que la riqueza generada por el turismo contribuya a mejorar las condiciones de vida de los residentes.

"No puede ser que una familia pague un 21 por ciento de IVA por el chándal de sus hijos mientras una noche de hotel solo tributa un 10 por ciento. Es una cuestión de prioridades: queremos que una parte más grande de los beneficios del turismo revierta en la gente que vive aquí, que es quien soporta cada día las consecuencias de la masificación", ha afirmado Gomila.

La candidata ha recordado que Baleares superó los 19 millones de turistas en 2025 y que el gasto turístico llegó a los 23.400 millones de euros. "Cada año batimos récords de visitantes y de gasto turístico, pero cada vez es más difícil pagar un alquiler, llegar a fin de mes o desplazarse por nuestra propia isla. Nos dicen que el turismo genera mucha riqueza, pero la pregunta es quién se beneficia realmente", ha señalado.

Gomila ha insistido en que la propuesta fiscal no pretende penalizar el sector turístico, sino redistribuir mejor la riqueza que genera.

INVERSIÓN EN VIVIENDA Y TRANSPORTE

La coalición plantea que los recursos adicionales permitan incrementar la inversión en vivienda pública, mejorar las frecuencias y las conexiones del transporte público e impulsar sectores económicos como la ciencia, la cultura, las energías renovables o el sector primario.

"No estamos en contra del turismo ni de nadie. Estamos a favor de una economía que permita vivir dignamente en nuestra casa. No podemos continuar con un modelo en el que los beneficios son de récord, pero los residentes tenemos cada vez más dificultades para vivir aquí. Ya no vivimos del turismo: el turismo vive de nosotros", ha asegurado.

Gomila ha remarcado que buena parte de las competencias necesarias para afrontar la masificación turística dependen del Estado, como la fiscalidad, la gestión aeroportuaria o la regulación de determinadas operaciones inmobiliarias.

Por eso, ha defendido la necesidad de que Baleares tenga más capacidad de decisión sobre las cuestiones que condicionan su futuro.

"La masificación no es un fenómeno natural ni una fatalidad inevitable. Es el resultado de decisiones políticas que se toman en Palma y en Madrid. Y si son decisiones políticas, se pueden cambiar", ha manifestado.

LEY DE COGESTIÓN SIN RECORTES

En materia aeroportuaria, Ara Més-Front Ampli ha reclamado que el Congreso apruebe sin recortes la ley de cogestión aeroportuaria impulsada desde el Parlament.

La coalición ha defendido que las instituciones de las Islas puedan establecer límites a la actividad aérea, fijar un techo de vuelos, frenar las ampliaciones aeroportuarias y restringir los vuelos nocturnos y la aviación privada.

En materia de vivienda, Gomila ha reiterado la propuesta de impedir la compra especulativa y turística de inmuebles por parte de empresas y de no residentes, con los cambios normativos necesarios.

"No queremos convertir Mallorca en la segunda residencia de Europa. Queremos que las casas sirvan para vivir y que la gente de aquí pueda desarrollar su proyecto de vida sin tener que partir", ha afirmado.

CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSOS Y POLÍTICAS

La candidata también ha criticado las políticas del Govern de Marga Prohens y del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según Gomila, mientras la presidenta reconoce que las Islas han llegado al límite, el PP mantiene políticas que favorecen el crecimiento turístico.

Igualmente, ha cuestionado que el Gobierno central continúe planificando incrementos de capacidad aeroportuaria sin dar al archipiélago suficiente poder de decisión.

"Prohens dice que hemos llegado al límite, pero el PP continúa apostando para crecer. Pedro Sánchez dice que entiende los problemas de las Islas, pero Aena continúa planificando más pasajeros. No bastan las buenas palabras si después las decisiones van en la dirección contraria", ha criticado.

La 'número uno' de Ara Més-Front Ampli al Congreso ha defendido que la fiscalidad turística, la cogestión de los aeropuertos y la regulación del mercado inmobiliario forman parte de una misma propuesta de cambio de modelo económico.

"Queremos una economía pensada para los residentes, no residentes pensados para la economía. Que el trabajo permita llegar a fin de mes, que las casas sean para vivir y que podamos continuar disfrutando de nuestra tierra. Se trata de una cosa tan sencilla como poder vivir bien y vivir aquí", ha concluido.