Ara Més-Front Ampli reclama eliminar el IVA del transporte de mercancías para abaratar el coste de la vida

La candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila. - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ara Més-Front Ampli ha reclamado la eliminación del IVA del transporte de mercancías con destino a Baleares para reducir los sobrecostes derivados de la insularidad y abaratar el precio de los productos de primera necesidad.

La candidata de la coalición al Congreso, Carme Gomila, ha defendido esta medida como "un paso imprescindible" para combatir el elevado coste de la vida que sufren las familias de las Islas.

Ara Més-Front Ampli ha subrayado en una nota de prensa que el encarecimiento de los alimentos se suma a una situación económica "especialmente complicada" para las familias del archipiélago. donde el precio de la vivienda absorbe una parte cada vez más importante de los ingresos.

"En Baleares pagamos más por prácticamente todo. Pagamos más por tener una casa, por llenar el depósito y también la nevera. Y una parte de este sobrecoste tiene una explicación muy clara: somos islas y la mayoría de productos llegan por mar", ha señalado Gomila.

En esta sentido, ha revindicado que "no puede ser" que esta realidad territorial se convierta en "una penalización permanente" para los baleares.

Por ello, la formación ha propuesto eliminar el IVA de este transporte, especialmente en el caso de los alimentos y otros productos esenciales, para contribuir a reducir el precio de la cesta de la compra.

Gomila ha reclamado que el Estado "deje de tratar la insularidad como si no existiera y comience a compensar los sobrecostes que sufre Baleares cada día".

La candidata ha hecho referencia a un estudio de CCOO que sitúa en 2.830 euros mensuales los ingresos necesarios para vivir dignamente en Baleares, mientras que el 40 por ciento de los trabajadores tienen dificultades para llegar a final de mes.

"Tener trabajo ya no basta para vivir dignamente en Baleares. Hay miles de personas que trabajan cada día, que cobran una nómina y que, después de pagar la vivienda, tienen que hacer cuentas para llenar la nevera", ha lamentado.

A su criterio, la eliminación del IVA en el transporte de mercancías debe ir acompañada de mecanismos que garanticen que el ahorro llegue realmente a los consumidores y no se convierta en un incremento de los márgenes de beneficio de las empresas.

En concreto, ha defendido, su formación apuesta por una rebaja de impuestos que se note en los bolsillos de la gente cuando vaya a comprar alimentos.

La propuesta se enmarca en la reivindicación de Ara Més-Front Ampli de establecer un IVA propio reducido para el archipiélago, adaptado a las particularidades del territorio.

"No pedimos privilegios. Pedimos poder vivir en igualdad de condiciones, si vivir en Baleares es más caro por razones que no podemos cambiar, las políticas fiscales deben servir para corregir esta desigualdad, no para perpetuarla", ha subrayado.

Gomila ha asegurado que su formación llevará esta reivindicación al Congreso para que el coste de la insularidad deje de recaer sistemáticamente sobre las familias.