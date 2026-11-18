Ara Més-Front Ampli Reclama Que Los Payeses De Baleares Paguen Menos Por El Gasoil Agrícola - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la coalición Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila, ha reclamado que los payeses de Baleares paguen menos por el gasoil agrícola para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad, como ya ocurre en Canarias.

Es una de las tres propuestas sobre el sector primario que figuran en su programa electoral y que ha presentado en un acto de campaña celebrado la mañana de este miércoles en el municipio de sa Pobla, vinculado al cultivo de la patata.

"Nuestros payeses no pueden continuar pagando más por el hecho de vivir y producir en unas islas. Si en Canarias tienen un tratamiento fiscal diferenciado, reclamamos que en Baleares también puedan tener ventajas adaptadas a nuestra realidad", ha expuesto.

Gomila, según ha informado la coalición en un comunicado, ha defendido que el Estado debe reconocer los sobrecostes que asumen los payeses de Baleares y garantizarles unas condiciones más favorables. La primera vía, ha planteado, sería reducir la factura del gasoil agrícola.

"Trabajar el campo ya es suficientemente difícil como para que nuestros payeses tengan que asumir unos costes que no tienen los productores de la Península", ha remarcado.

En ese sentido, la candidata también ha reclamado que el Estado compense "de manera estable" los sobrecostes derivados del transporte de mercancías, la llegada de suministros y la comercialización de los productos agrarios. Estas compensaciones, ha propuesto, se podrían incorporar al Régimen Especial de Baleares (REB) y a la nueva Política Agraria Común (PAC).

"No puede ser que llevar un producto al mercado o comprar los materiales necesarios para producir salga más caro simplemente porque estemos en Mallorca. La insularidad tiene un coste y el Estado debe asumir, no nuestros payeses", ha insistido.

Gomila también ha propuesto ayudas para reforzar las cooperativas agrarias y facilitar que los productores puedan transformar, conservar, envasar y comercializar sus productos de modo que puedan quedarse una mayor parte de los beneficios generados por su producción. "Tenemos que conseguir que puedan ganarse bien la vida, y eso pasa por dar más fuerza a las cooperativas y evitar que el valor del trabajo se quede en manos de los intermediarios", ha subrayado.