Ara Més-Front Ampli se reivindica como el voto útil para "acabar con la especulación y la masificación turística"

La candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila, en el incio de campaña - ARA MÉS-FRONT AMPLI

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso, Carme Gomila, ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral del 29 de noviembre reivindicado su formación como el "voto útil para transformar" Baleares y para "acabar con la especulación, frenar la masificación turística y garantizar el derecho a vivir en las Islas".

Lo ha hecho activando un cartel electoral en una pantalla luminosa en una parada de autobús de la calle Marqués de la Sènia, en Palma, una manera simbólica de poner en marcha la campaña, según la formación.

Gomila ha hecho un llamamiento a la participación ante unas elecciones, a su entender, "decisivas" para el futuro de Baleares. "Nos han acostumbrado a hacer más horas que un reloj y no poder pagar un piso, a tener que elegir entre llenar la nevera y pagar el alquiler y a no poder disfrutar de nuestra casa en nuestra tierra", ha dicho.

La candidata ha situado el inicio de la campaña en el contexto de las movilizaciones de este miércoles por la vivienda y los salarios dignos, subrayando que las izquierdas "transformadoras, ecologistas y soberanistas" dan una respuesta.

"Ante un PSOE que pide por favor a los propietarios que no suban los precios, nosotros decimos que hay que acabar con el rentismo. Tener un techo no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho garantizado", ha sostenido.

Igualmente, ha cargado contra el modelo de crecimiento turístico y ha acusado a los grandes partidos estatales de mentener una política que "agrava la masificación". En este sentido, ha vuelto a criticar la posición de los socialistas que, ha dicho, en Baleares piden reducir el turismo pero en Madrid "amplían aeropuertos".

Con esta puesta en escena, Ara Més-Front Ampli ha dado inicio a una campaña que quiere situar en el centro los problemas cotidianos de la ciudadanía y reivindicar "una voz propia de Baleares al Congreso".

"Ayer llenamos las calles porque estamos hartas de sobrevivir. Ahora toca convertir esta fuerza en cambios reales, no nos resignamos a vivir peor que nuestros padres ni a tener que irnos de la tierra en la que hemos nacido o hemos elegido vivir", ha concluido Gomila.