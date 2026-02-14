Árboles caídos y riesgos de desprendimientos: el paso de la borrasca 'Oriana' por Baleares

Archivo - Una persona hace fotos del oleaje. - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Emergencias 112 de Baleares ha gestionado un total de 92 incidentes por los fuertes vientos y los fenómenos costeros, la mayoría en Mallorca, desde las 11.00 horas de este viernes, cuando se activó la alerta naranja - IG1 del Plan Meteobal hasta las 12.00 horas de este sábado.

En Mallorca se han atendido 70 incidentes (22 en Palma y nueve en Manacor), según ha informado la Dirección General de Emergencias e Interior.

En Eivissa, el 112 ha actuado en 11 incidencias (cuatro en Sant Antoni y cuatro en Sant Josep); en Menorca, en 10 (siete de ellas en Maó); y en Formentera, en una.

Por tipología, en todas las Islas se han gestionado 22 incidencias por riesgo de desprendimiento; 21 por riesgo de desprendimiento de elemento urbano; 13 caídas de árboles en la calzada; 13 por caídas de árboles y 10 por obstáculos o líquido en la calzada.

Cabe recordar que Emergencias mantiene la alerta naranja --que corresponde al IG1 del Plan Meteobal-- por fuertes vientos y fenómenos costeros en Baleares.

El IG1 se activa cuando se prevé un fenómeno meteorológico adverso con probabilidad elevada de riesgo para personas y bienes. Este nivel de alerta contempla una prealerta de movilización de medios.

RECOMENDACIONES DE EMERGENCIAS

Ante el viento, Emergencias recomiendan evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión; cerrar las puertas y ventanas de las casas; retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; y no transitar por parques o avenidas arboladas.

También, ante la posibilidad de desprendimientos de rocas y árboles, recomiendan evitar acantilados, taludes, barrancos y laderas inestables; no detenerse cerca de muros, rocas o árboles de gran tamaño; limitar los desplazamientos por carreteras de montaña; moderar la velocidad en las carreteras potencialmente afectadas; y alejarse de piedras o tierra que se pudiera haber desprendido en la calzada.

Frente a los fenómenos costeros, se recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.