El tiempo en Baleares este fin de semana: días desapacibles por el paso de la borrasca 'Oriana'

Temporal en la playa de Ses Salines. - Germán Lama - Europa Press

PALMA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el paso de la borrasca 'Oriana' deje en Baleares un fin de semana desapacible, marcado por el fuerte viento y la mala mar.

Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press, la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, que ha avanzado que la situación podría comenzar a remitir a partir de la tarde del domingo, aunque la semana comenzará todavía con algún intervalo de viento fuerte.

En cuanto a las temperaturas, en el conjunto de las Islas se moverán entre valores mínimos de entre 5 y 10 grados centígrados (ºC) y máximas de 13 a 17ºC.

Para este viernes, con la borrasca 'Oriana' todavía sobre la Península pero acercándose al archipiélago, se esperan algunos chubascos que pueden ir acompañados de tormenta y granizo pequeño.

La Aemet activará avisos por viento y fenómenos costeros que afectarán a prácticamente todo el archipiélago a lo largo del fin de semana.

En Ibiza y Formentera se activará aviso naranja por vientos y fenómenos costeros que estarán vigentes durante todo el día, pasarán a amarillo algunas horas durante la noche y madrugada, pero regresarán a naranja hasta el domingo. Se esperan rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora y olas de 3 a 4 metros con ola máxima de hasta 8.

Mallorca, por su parte, seguirá prácticamente todo el fin de semana en aviso naranja por fenómenos costeros y amarillo por viento. Se esperan rachas de 80 km/hora y rachas máximas de hasta 120 km/hora.

En Menorca, habrá aviso naranja por viento y fenómenos costeros con olas de 5 a 7 metros y ola máxima de 12 metros.