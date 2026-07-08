El Govern critica que Arcadi España visite Baleares sin responder a una petición de reunión de hace tres meses

Archivo - El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Toni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha lamentado lo que ha considerado como falta de lealtad institucional demostrada por el Ministerio de Hacienda con motivo de la visita que este miércoles realiza a Mallorca el ministro, Arcadi España, sin haber mantenido ningún contacto institucional con el Ejecutivo autonómico ni responder a la solicitud formal de reunión planteada hace casi tres meses.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha recordado que el pasado 14 de abril remitió una carta al ministro felicitándole por su nombramiento y solicitando una reunión de trabajo para abordar los principales asuntos que forman parte de la Agenda Balear en materia económica y financiera.

A día de hoy, ha indicado la Conselleria en un comunicado, el Ministerio no ha respondido a esa carta "ni ha mostrado voluntad alguna de abrir una interlocución institucional con el Govern".

Para el Govern, es especialmente grave que el ministro visite Baleares para tratar cuestiones de su ámbito competencial sin informar previamente ni mantener ningún encuentro con la administración autonómica responsable de las políticas de Hacienda.

"Naturalmente celebramos que, por fin, se actualice el plus de insularidad de los funcionarios del Estado que trabajan en nuestras islas, pero continúan pendientes cuestiones fundamentales para el futuro económico de las Islas que requieren una negociación directa con el Estado", ha argumentado Costa.

LA AGENDA BALEAR

Entre las cuestiones pendientes figuran la renegociación del Régimen Especial de Baleares (REB) para establecer su carácter permanente con cláusulas de revisión, así como su ampliación a sectores estratégicos como la innovación.

Asimismo, el Govern ha insistido en que el Factor de Insularidad no puede sustituir a los convenios de carreteras y ferroviario, que el Estado continúa sin recuperar, obligando a la Comunidad Autónoma y a los consells insulares a asumir con recursos propios inversiones que corresponden a la Administración General del Estado.

El Ejecutivo autonómico también ha reiterado la necesidad de que el Gobierno de España acompañe al archipiélago ante las instituciones europeas para conseguir un régimen de minimis específico y diferenciado, una reivindicación estratégica para garantizar la competitividad del tejido empresarial balear y que fue trasladada expresamente al ministro en la carta remitida el pasado mes de abril.

Asimismo, el Govern ha lamentado que el Ministerio haya dejado claro su rechazo a una negociación multilateral del sistema de financiación autonómica en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el único órgano donde deben participar todas las comunidades autónomas en igualdad de condiciones.

"La imposición de un calendario exprés para aprobar la reforma pactada entre el Gobierno de España y Cataluña, evidencia que nunca han querido escuchar ni negociar absolutamente nada con el resto de comunidades", ha sostenido Costa.

El Ejecutivo balear considera que cualquier reforma del modelo debe abordarse desde el consenso multilateral y no mediante acuerdos bilaterales que ignoran las necesidades específicas de comunidades como Baleares.

El Govern ha reiterado su disposición al diálogo institucional y ha reclamado al Ministerio de Hacienda que abandone "esta actitud de silencio y abra, de una vez por todas, una negociación real sobre los asuntos estratégicos que afectan al futuro de las Islas".