La candidata del PSIB al Congreso de los Diputados, Francina Armengol, comparece tras el escrutinio. - TOMÀS MOYÀ - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 'número uno' de la lista del PSIB al Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha achacado a la "importante" subida de registrada por Vox la pérdida de su tercer escaño y ha evitado poner en cuestión el liderazgo de Pedro Sánchez al frente del PSOE.

Es la valoración que ha hecho de una noche electoral en la que su partido ha perdido un escaño respecto a los comicios de julio de 2023, pasando de tres a dos, que ha recaído en Vox.

Todo ello pese a que a un incremento notable de votos, pues si entonces el PSIB 151.134 votos (30,14%), este domingo ha sacado 162.224, lo que sin embargo representa un 27,42%, casi tres puntos porcentuales menos.

Vox, en cambio, ha alcanzado los 119.865 votos (20,26%), cinco puntos por encima de 2023, que les ha permitido hacerse con su segundo escaño al Congreso.

"En 2023 nosotros sacamos el tercer escaño con poca diferencia y en este caso lo hemos perdido. El PP, Ara Més y nosotros hemos bajado porcentualmente el resultado y Vox sube de una forma muy importante, uno de los más altos de toda España, y eso me preocupa", ha señalado Armengol. "No son los resultados que queríamos ni que esperábamos", ha concedido.

Preguntada acerca de si la victoria del PP y Vox, que contarán con mayoría absoluta, supone poner en duda el liderazgo de Pedro Sánchez al frente del PSOE, ha descartado esta posibilidad.

"Si me piden mi opinión, creo que es un secretario general con la fuerza suficiente para afrontar una época compleja", ha subrayado.