Armengol acusa a Prohens de "entregarse a Vox" y augura un cambio político en 2027: "Mucha gente tiene miedo"

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha acusado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "entregarse a Vox" y, ante esta situación, ha augurado un cambio político en las elecciones previstas para 2027.

Así se ha expresado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación durante la tradicional copa de Navidad del PSIB con los periodistas.

"Desde que Prohens se ha entregado completamente a los postulados de Vox hay mucha gente que tiene miedo de esto y que tiene ganas de que haya un gobierno progresista", ha apuntado.

La también presidenta del Congreso de los Diputados ha considerado que eso se puso de manifiesto en el anterior ciclo electoral, donde "se demostró que la extrema derecha da miedo".

Aunque ha reconocido que formación no maneja encuestas internas, ha defendido que sí que tienen "olfato" para saber que "la gente no está contenta con el Govern" y "tiene muchas ganas de que haya un cambio político en Baleares".

A su parecer, el Ejecutivo de Prohens ha sido "inestable desde el principio" y, además, carece de proyecto político. "Se han entregado desde hace tiempo a los postulados de Vox y son absolutamente indiferenciables uno del otro", ha insistido.

No obstante, preguntada al respecto, no ha querido vaticinar si habrá elecciones anticipadas en Baleares ni ha desvelado si ella será la candidata de los socialistas, algo que --como lleva haciendo meses-- ha dejado en manos del correspondiente proceso de primarias.

"Hay una situación muy compleja a nivel internacional, las democracias y sus valores están en peligro. En este momento, ni un paso atrás por parte de nadie, sino un paso adelante con valentía para luchar todos los comicios y dar gobiernos progresistas a la ciudadanía", ha manifestado.

Este 2026, ha adelantado, será un periodo en el que el PSIB definirá a sus candidatos para las elecciones de 2027. "Estamos preparados para dar lo mejor de nosotros y convencer a la ciudadanía que somos la alternativa ya no posible, sino necesaria", ha sentenciado.