Armengol apoya la candidatura de Miquel Cabot a la reelección como alcalde de Marratxí: "Es garantía de futuro"

PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha apoyado en un acto celebrado este sábado en Pla de Na Tesa, la candidatura de Miquel Cabot a la reelección como alcalde de Marratxí, asegurando que "es una garantía de futuro para que el municipio continúe avanzando y transformando las cosas a mejor".

Según ha informado el PSIB-PSOE en nota de prensa, la Secretaria General de la formación y presidenta del Govern, Francina Armengol no se ha querido perder este sábado el acto de presentación del actual alcalde de Marratxí, el socialista Miquel Cabot, como candidato a la reelección.

Del socialista Miquel Cabot, la secretaria general del PSIB-PSOE ha destacado que es "un lujo para el municipio" tenerlo como alcalde, y que es la "garantía de futuro para que Marratxí continúe avanzando y transformando las cosas a mejor".

En el acto de presentación de Miquel Cabot como candidato a la reelección de la alcaldía de Marratxí, en el que han participado más de 300 personas, Armengol también ha destacado la "paz social" en el mundo sanitario que se vive en Baleares "gracias al diálogo y el acuerdo", en contraposición a las manifestaciones en territorios gobernados por el PP de estos días pasados.

"Las calles de Madrid, Burgos y Santiago de Compostela se llenaron de gente defendiendo el derecho a una sanidad pública y de calidad en todos los territorios", ha expuesto la socialista, recordando que "esto solo pasa allí donde gobierna la derecha".

"Aquí, en Baleares, tenemos paz social en el mundo sanitario porque tenemos un gobierno y un equipo que pone la atención al usuario en el centro de todo y que tiene capacidad de dialogar y pactar", ha destacado Armengol, poniendo en valor, precisamente, esta "falta de diálogo y falta de respecto de los gobiernos del PP hacia los profesionales sanitarios".

En este sentido, ha dicho "ser socialistas porque tiene muy claro que la sanidad es un derecho de todas las personas" y que este "se tiene que garantizar desde las administraciones públicas", motivo por el que se ha logrado el acuerdo con los profesionales sanitarios "reconociendo su excelencia y desde el respeto; esta es la gran diferencia".

Armengol también ha dicho sentirse "orgullosa" de todo lo hecho para cambiar las cosas y de querer continuar gobernando "para seguir transformando la vida de la gente a mejor, a diferencia de las derechas, que solo quieren gobernar por el poder". "El PP solo da eslóganes vacíos de contenidos, pero no explican qué harían si gobiernan, porque es radicalmente lo contrario que los socialistas, que estamos subiendo salarios, protegiendo la gente y garantizando sus derechos", ha subrayado.

La socialista ha dicho esto en referencia, entre otras cosas, a la firma del convenio de hostelería, pero también al reconocimiento de los derechos de las personas trans y también al derecho al aborto.

"Me parece sorprendente que después de 13 años, el PP no tenga claro aún que el derecho al aborto es un derecho", y ha recordado que el hecho de no haber quitado el recurso en el Tribunal Constitucional demuestra que su intención era "tumbar este derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, porque siempre van en contra de los derechos de la ciudadanía".

En el acto también ha intervenido la Secretaria General de la Federación Socialista de Mallorca y presidenta del Consell, Catalina Caldera, quien ha dicho "estar convencida que Cabot continuará siendo alcalde de Marratxí".

"Miquel Cabot es imparable, porque tiene Marratxí, su gente y sus necesidades en la cabeza todo el rato, y esto se nota", ha resaltado la socialista. Cladera también ha enfatizado "la visión moderna y avanzada" de Cabot respecto al municipio y "la capacidad de, junto con el alcalde de Palma, José Hila, conectar Marratxí con la capital de la isla, y la manera como ha estado al lado de la gente, los trabajadores y las empresas durante toda la legislatura".

Por su parte, Cabot ha explicado a los más de 300 asistentes a su presentación los proyectos "de presente y de futuro" que tiene para el municipio, motivo por el que ha pedido que el 28 mayo se vuelva a depositar en él la confianza que una mayoría de Marratxí le otorgó el 2019 para "modernizar un municipio que en el año 2015 era un total desconocido y con una gran deuda que se consiguió reducir a cero en 2018, haciendo posible más inversiones que nunca para la gente".

"El 28 de mayo podremos elegir qué proyecto de futuro queremos para nuestro municipio", ha concluido Cabot.