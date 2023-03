Armengol defiende que Baleares siga siendo "líder turístico", pero ligado "a la sostenibilidad y fragilidad del entorno"

PALMA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido este jueves la colaboración público-privada para "avanzar hacia un presente y futuro que se quiere dibujar mejor", y ha destacado su intención de que Baleares siga siendo "líder turístico", pero ligado "a la sostenibilidad ambiental y fragilidad del entorno".

Así se ha expresado la líder del Ejecutivo autonómico durante la presentación de la jornada 'Abriendo el tránsito circular', que se celebra en el auditorio del Centro Empresarial Son Espanyol del Parc BIT.

"Desde las colaboraciones y el consenso entre todas las partes, y de una forma importante entre la pública y la privada, es la única manera de avanzar hacia un presente y futuro que queremos dibujar mejor", ha dicho la presidenta al inicio de su discurso.

Seguidamente, Armengol ha reconocido que ha sido una legislatura "compleja" que, con todo, ha hecho sacar "la capacidad imaginativa de cada uno para resolver situaciones imprevistas", logrando superar "con buena nota retos e incertidumbres".

En este punto, ha enfatizado también que Baleares cuenta con una economía "muy potente", ligada al sector servicios, y ha manifestado su intención de seguir impulsando el archipiélago como "líder turístico", aunque centrado en los conceptos de sostenibilidad.

"Hay que apostar de forma valiente, sin miedo, por un turismo de calidad. Menos cantidad y más calidad", ha reivindicado la presidenta.

Continuando su discurso, Armengol ha valorado especialmente la ley turística para convertir al archipiélago balear en "el primer destino circular del mundo". "El sector turístico siempre ha sido palanca de muchas cosas y ahora tiene que ser tractor para otros sectores económicos de la Comunidad, como el primario, integrando el producto local", ha ejemplificado la presidenta, que también ha hecho referencia a otras necesidades como la eficiencia energética, un buen uso del agua o la gestión de los residuos.

Para finalizar, ha recordado los 60 millones de euros procedentes de fondos europeos que acompañan a la ley turística "para hacer posibles los cambios", de los que 37 millones pertenecen a convocatorias ya en marcha.

"En esta línea seguiremos trabajando, sin prisa pero sin pausa, para ir haciendo posible la transformación real que necesitamos en la Comunidad", ha concluido Armengol.

LA JORNADA

La presidenta, acompañada del conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha asistido posteriormente a la primera parte de la jornada bajo el título '¡Empieza el tránsito!', que ha contado con ponencias del director técnico de la Fundación Impulsa, Antoni Riera, y del miembro de Cities&Regions Lead Jordi Pascual. A continuación, se ha presentado 'Transitioning towards a circular tourism system in the Balearic Islands. Baseline assessment'.

La segunda parte, con el título '¡Marcando los primeros pasos!', ha consistido en una mesa redonda presentada por Antoni Riera y en la que ha participado el conseller Negueruela junto a la vicepresidenta y directora de sostenibilidad del Grupo Iberostar, Gloria Fluxà, y el biólogo, oceanógrafo y ecologista Xavier Pastor.