Armengol defiende la jubilación anticipada de las 'kellys' "en los casos que sea necesario"

Archivo - La presidenta del Congreso, Francina Armengol, interviene en un acto de UGT, en una foto de archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha mostrado su apoyo a la reivindicación de las camareras de piso para lograr una anticipación en su edad de jubilación "en aquellos casos que sea necesario".

La representante de la Cámara Baja se ha sumado a esta petición durante su intervención en las jornadas 'Coeficientes reductores: una deuda histórica con las camareras de pisos', organizadas este martes y miércoles por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT en Calvià.

El encuentro busca poner de manifiesto la dureza de una profesión altamente feminizada y reclamar el reconocimiento de sus condiciones laborales.

En una publicación en su cuenta de la red social X, Armengol ha indicado que las camareras de piso son el "mayor ejemplo" de la necesidad de la lucha de las mujeres por unas condiciones de trabajo "dignas" y que se reconozcan las enfermedades laborales.

La dirigente de los socialistas baleares ha señalado que este martes ha podido compartir con las 'kellys' una jornada de reivindicación, porque ha afirmado que "juntas lograron metas históricas" en Baleares aunque ha reconocido que "aún queda mucho por lograr".

En su discurso, Armengol ha apuntado que a las primeras que hay que cambiar las condiciones de vida es a las mujeres porque son "las que más padecen en cualquier circunstancia".

Durante las jornadas, UGT ha indicado que se abordará el desgaste físico y psíquico que supone el desempeño de esta actividad profesional, marcada por la exigencia física y la acumulación de esfuerzos a lo largo de la vida laboral.

También se ha dado voz a las propias trabajadoras para que trasladen su realidad laboral y la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la dureza de su profesión mediante la aplicación de coeficientes reductores.

A lo largo de las dos jornadas, entre otros, está previsto que intervengan el secretario general de FeSMC-UGT, Ricardo Casas; el secretario federal del Sector de Hostelería, Restauración Social y Turismo, Omar Rodríguez; el secretario general de la FeSMC-UGT en Baleares, José García Relucio; y tres trabajadoras del colectivo de camareras de pisos.

El miércoles, a primera hora, está previsto que intervengan la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, y el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela. Después será el turno de representantes de Fergus, Meliá, Iberostar, RIU, MarSenses y Paradores de Turismo de España.

La clausura, que tendrá lugar el miércoles a partir de las 12.30 horas, correrá a cargo de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y del secretario general de UGT, Pepe Álvarez.