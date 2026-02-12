Armengol lamenta la muerte del exdiputado Carlos Veramendi

Archivo - El diputado del PP Carlos Luis Veramendi en el Parlament - PP - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha lamentado este jueves la muerte del exdiputado en el Parlament Carlos Veramendi.

En un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, la expresidenta del Govern ha destacado de Veramendi su dedicación al servicio público y ha enviado un mensaje de cariño a su familia y amigos.

Veramendi fue diputado del PP en el Parlament, conseller electo del Consell de Mallorca y regidor en el Ayuntamiento de Palma.