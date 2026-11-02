Armengol muestra el apoyo del PSIB a la huelga para reclamar subidas de sueldo y un cambio en políticas de vivienda

Numerosas personas durante una manifestación por la vivienda en Palma. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha expresado el apoyo de su partido a la huelga general del próximo 11 de noviembre, en la que se pedirá un aumento de los salarios y un cambio de orientación en las políticas de vivienda.

Armengol se ha reunido este lunes con representantes de UGT en Baleares, como su secretario general, Pedro Homar, para analizar aspectos que afectan especialmente los trabajadores de las islas y hablar del paro general convocado.

Así, ha indicado que el PSIB comparte "absolutamente" los motivos de la convocatoria de huelga general, que por un lado pasan por los incrementos salariales.

La dirigente socialista ha pedido que los convenios que se firmen tengan en cuenta que el nivel de vida "se ha incrementado" en los últimos años y, por lo tanto, se tienen que incorporar aumentos "claros" de salarios en Baleares en cada uno de los sectores, "también a la administración pública".

Por otro lado, Armengol también ha reivindicado como "absolutamente fundamental" este cambio en las políticas de vivienda, porque es el factor que marca el límite a una familia o una persona para poder tener una vida "digna" o en condiciones "muy precarias".

Por eso, ha vuelto a exigir que la vivienda sea una "prioridad absoluta", porque ha defendido que existen las herramientas para poder intentar "paliar" esta situación de muchas personas pero que ha criticado que "no se aplican".

Aquí se ha referido a la Ley estatal de vivienda, que el Govern se niega a aplicar, y que significaría que muchas familias "pagarían menos de alquiler" o que muchos pequeños propietarios pudieran tener unos beneficios de desgravaciones fiscales, a las que no pueden acceder por "la negativa del PP y de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a aplicar la ley estatal".

También ha pedido que se pongan en marcha otras políticas públicas, como la construcción de vivienda de protección oficial, la prohibición de los desahucios o las prórrogas de los contratos de alquiler. Todas estas ha reivindicado que son medidas que el Gobierno de España ha recogido en dos reales decretos, que se tienen que tratar a la Diputación Permanente, y que espera que se puedan aprobar de manera definitiva.

En todo caso, la secretaria general del PSIB ha reiterado el "apoyo absoluto" a la huelga general y ha animado a todas las personas que puedan a secundar la huelga y participar en la manifestación convocada por el mismo 11 de noviembre.