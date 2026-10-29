Armengol y Prohens trasladan su pésame por el fallecimiento de Fátima Báñez

Archivo - La exministra de Empleo Fátima Báñez interviene en el Congreso, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, han trasladado su pésame a la familia, amigos y colaboradores de la exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, después de confirmarse su fallecimiento en el accidente de trenes en Toledo.

En una publicación en la red social X, Armengol ha indicado que ha recibido con "inmenso dolor y tristeza" la certificación de su muerte y ha recordado su trayectoria como diputada de la Cámara Baja durante varias legislaturas y como ministra.

De este modo, ha expresado todo su "cariño y apoyo" a sus familiares, allegados, compañeros del PP y de la Fundación de la CEOE.

Por su parte, Prohens ha manifestado su "profundo dolor y tristeza" por la noticia del fallecimiento Báñez, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Urda, Toledo.

"Fátima era una mujer fuerte, cercana, trabajadora incansable, siempre sensible y comprometida con el interés general, y devota de su tierra, Andalucía, a donde se dirigía", ha remarcado.

La líder del Ejecutivo ha indicado que se queda con el recuerdo de su última conversación, el Día de la Hispanidad, en la que ha resaltado que "siempre estuvo pendiente, animando y alentando".

Prohens ha sumado al pésame a toda su familia, amigos y a todos los que trabajaron con ella, tanto en el PP como en la CEOE.