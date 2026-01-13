Armengol se reúne con las cámaras de comercio de Mallorca y Menorca para defender la reforma del sistema de financiación

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, se reúne con las cámaras de comercio de Mallorca y Menorca. - PSIB

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSIB, Francina Armengol, se ha reunido con los círculos de economía de Mallorca y Menorca para defender la propuesta del nuevo sistema de financiación autonómica.

El encuentro, según ha informado la también presidenta del Congreso de los Diputados en su cuenta de la red social X, ha tenido lugar este martes.

"Mejor financiación son mejores servicios públicos, más inversión y mayor calidad de vida. Nos reunimos con los círculos de economía de Mallorca y Menorca para defender una reforma que traería a las Islas 412 millones de euros más. Quien quiere renunciar, renuncia a derechos y bienestar", ha escrito.

La vicesecretaria general de los socialistas baleares, Rosario Sánchez, ya adelantó que el PSIB iniciaría una ronda de contactos con la sociedad civil para defender el planteamiento del Ministerio de Hacienda y recoger propuestas.