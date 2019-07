Armengol toma posesión de la presidencia de Baleares este lunes con el organigrama del Govern pendiente de MÉS

Publicado 30/06/2019 11:40:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La socialista Francina Armengol tomará este lunes posesión de la presidencia del Govern de Baleares, después de que este jueves fuera investida como presidenta del Ejecutivo autonómico con los votos de PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Gent per Formentera (GxF) y la abstención de El Pi - Proposta per les Illes (El PI) en el Parlament.

El acto de toma de posesión de Armengol, que revalidará así dos mandatos seguidos al frente del Ejecutivo autonómico, tendrá lugar el mismo día en que MÉS per Mallorca celebrará una asamblea en la que se espera que la Ejecutiva del partido lleve "un acuerdo de consenso" a las bases de la formación ecosoberanista respecto a los nombres que gestionarán las carteras de Medio Ambiente y de Servicios Sociales del futuro Ejecutivo, así como la persona que será senador/a autonómico.

Cabe recordar que, en virtud de los 'Acords de Bellver' sellados por el PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca, la formación ecosoberanista gestionará las conselleries de Medio Ambiente y de Servicios Sociales del futuro Govern, que integrará un total de once carteras además de dos secretarías autonómicas. El pacto de gobernabilidad entre las tres formaciones también otorga a MÉS el senador autonómico de la Cámara balear.

Precisamente este miércoles, durante el primer día del pleno de investidura, trascendió que los actuales titulares en funciones de las carteras de Servicios Sociales y de Medio Ambiente, Fina Santiago y Vicenç Vidal, ambos de MÉS per Mallorca, no serán consellers del próximo Govern, mientras que Miquel Ensenyat tampoco podrá ser senador autonómico.

Según explicó la coordinadora de MÉS per Mallorca, Bel Busquets, la decisión corresponde a la Ejecutiva del partido y se funda en recibir la "inquietud" de las bases de la formación ecosoberanista, después de que tan sólo el 53 por ciento de la militancia avalara los acuerdos de gobernabilidad.

"No debe interpretarse como un castigo", reiteró Busquets, quien apuntó que Ensenyat, Santiago y Vidal ocuparán el lugar por el que se presentaron a los comicios del 26 de mayo. Si no hay novedades, lo más probable es que Ensenyat sea portavoz de MÉS en el Parlament mientras que Santiago asuma la portavocía adjunta del partido en el hemiciclo. Por su parte, Vidal será conseller en el Consell de Mallorca.

Sobre la polémica generada en las filas de MÉS a días de presentar el organigrama del futuro Govern, el regidor de MÉS per Palma, Antoni Noguera, señaló que "los cargos no son de nadie" y que sería el partido el que escogería "a las personas que mejor se adapten" a las circunstancias actuales del partido. "Es evidente que hay momentos que se deben hacer algunos cambios", señaló Noguera, quien abogó por escoger los cargos "pensando en el futuro".

SEGUNDO MANDATO DE ARMENGOL

La incógnita sobre qué personas escogerá MÉS para gestionar las áreas que les corresponden en el Govern debe resolverse este lunes, día en el que Armengol tomará posesión de la presidencia del Ejecutivo autonómico, reeditando su segundo mandato consecutivo al frente del Govern.

Durante la votación de este jueves en el Parlament, Armengol recibió el apoyo de las formaciones progresistas del hemiciclo -PSIB, Podemos, MÉS, GxF- además de la abstención de El PI y consiguiendo la mayoría absoluta en primera votación, al sumar un total de 32 escaños de los 59 que componen la Cámara autonómica.

En este sentido, la actual presidenta del Govern en funciones señaló que gobernará durante una legislatura más para "dar continuidad a políticas progresistas en favor" de la ciudadanía de Baleares y se mostró "orgullosa" de los 'Acords de Bellver', avanzando que el futuro Ejecutivo gobernará desde "la transparencia, el rigor y la honestidad".

Así, Armengol esbozó algunos de los retos que marcarán las líneas maestras de la próxima legislatura, como diversificar la economía, fortalecer la arquitectura institucional, mejorar los servicios esenciales --educación, sanidad y servicios sociales--, el acceso a la vivienda, reducir la desigualdad social y combatir el desafío climático y ambiental.

Sobre cuestiones concretas, la presidenta del Govern se refirió a la vivienda y la movilidad como una de las "máximas prioridades" del Govern, anunciando la creación de un Observatorio de la vivienda. En materia de movilidad, Armengol citó el desarrollo del metro haasta el Parc Bit y Son Espases así como el impulso a la conexión con el aeropuerto de Palma y el resto de la bahía de Palma.

En su discurso, Armengol puso el foco en la necesidad de consensuar "una estrategia" que establezca un límite al "turismo de excesos" y defina hasta qué punto el actual modelo de turismo de cruceros "encaja con los objetivos" de las Islas, así como impulsarla petición de un sistema de financiación justo o el régimen fiscal de Baleares, entre otras cuestiones.