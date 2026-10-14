Arqueólogos buscarán en Mallorca restos de actividad metalúrgica y ritos funerarios de la Edad de Bronce

Arqueóloga trabaja en las excavaciones de es Velar, en una foto de archivo. - CSIC

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desarrollará durante este mes de octubre una nueva campaña arqueológica en Mallorca para profundizar en el conocimiento de la metalurgia prehistórica y las prácticas funerarias de la Edad del Bronce.

Los trabajos, dirigidos por el investigador Pau Sureda y coordinados desde el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit-CSIC), se centran en el yacimiento de Es Velar, en Santanyí, y en la necrópolis de Son Sunyer, en es Pil·larí, donde se investigarán posibles evidencias de actividad metalúrgica de hace 4.000 años y enterramientos de hace unos 3.500 años, respectivamente.

En un comunicado, el CSIC ha indicado que las intervenciones permitirán continuar las investigaciones realizadas en campañas anteriores, que han aportado nuevos datos sobre las comunidades que habitaron Mallorca durante la Prehistoria y su relación con la producción de metales y los rituales funerarios.

En el yacimiento de Es Velar, las excavaciones comenzaron el 12 de octubre con el objetivo de ampliar las áreas investigadas y localizar restos de actividad metalúrgica. Durante la campaña de 2025, el equipo documentó niveles arqueológicos bien conservados de finales del tercer milenio antes de nuestra era.

Estos hallazgos apuntan a que Es Velar podría ser uno de los yacimientos al aire libre "mejor conservados" de este periodo y uno de los ejemplos más destacados del grupo arqueológico campaniforme en las islas.

La nueva intervención pretende localizar restos metalúrgicos similares a los encontrados en superficie durante la década de 1980, con el fin de avanzar en el conocimiento de la actividad metalúrgica desarrollada en el yacimiento. Los primeros resultados de los trabajos se presentarán en noviembre en las Jornadas Locales de Santanyí. La campaña cuenta, además, con el apoyo de la asociación cultural Lausa.

A partir del 19 de octubre, el equipo iniciará una nueva campaña de excavación en la necrópolis de Son Sunyer, formada por nueve hipogeos o cuevas artificiales excavadas en la roca que se utilizaron como espacios funerarios durante la Edad del Bronce, hace aproximadamente 3.500 años.

Uno de los principales objetivos será continuar la excavación del hipogeo SSU9, descubierto en 2024 y estudiado desde 2025. Los investigadores Pau Sureda y Jordi Hernández --del Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)-- dirigirán los trabajos en su cámara central y en dos de sus nichos, donde esperan localizar niveles de enterramiento de la Edad del Bronce que se hayan conservado sin alteraciones.

De confirmarse su conservación, estos niveles permitirían excavar por primera vez con metodología científica un hipogeo mallorquín, lo que aportaría información relevante sobre las tradiciones funerarias de la Edad del Bronce, la construcción de estas estructuras y las poblaciones que fueron enterradas en ellas. Además, se realizarán sondeos en otras zonas de la necrópolis, previamente examinadas mediante georradar, para investigar la posible existencia de hipogeos todavía desconocidos.

Las campañas forman parte de dos proyectos científicos, uno el Premetoc --financiado por la Xunta de Galicia-- y otro es el MetMa --financiado por el Consell de Mallorca--, que están centrados en el estudio de la producción y el uso de los metales en las sociedades prehistóricas del Mediterráneo occidental.

Las investigaciones también contemplan la identificación de nuevos lugares con evidencias de actividad metalúrgica en la Serra de Tramuntana. En esta zona, los trabajos realizados en 2025 permitieron fechar por primera vez depósitos de escorias --residuos asociados a los procesos de producción de metales-- de finales del segundo milenio antes de nuestra era, hace aproximadamente 3.000 años.

Estos trabajos pretenden contribuir a conocer mejor el papel de la metalurgia en las transformaciones que experimentaron las sociedades de Mallorca durante la transición de la Edad del Bronce a la Edad del Hierro.