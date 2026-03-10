Los arquitectos de Baleares prevén que la guerra de Irán encarezca la construcción de vivienda pero aumente la demanda

Archivo - Urbanizaciones en la costa de Mallorca. - TERRAFERIDA - Archivo

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares ha advertido este martes de que la guerra en Irán puede afectar a la construcción de viviendas en Baleares por el encarecimiento de los materiales, aunque considera que la demanda podría mantenerse o, incluso, aumentar.

Así lo ha señalado el decano del Colegio, Bernat Nadal, durante la presentación de los datos de 2025 del Observatorio de la Vivienda, donde ha explicado que el aumento del precio del crudo derivado del conflicto puede elevar los costes para las constructoras y hacer más caro construir.

No obstante, Nadal ha apuntado que la demanda de vivienda podría no verse afectada o incrementarse por el posible traslado de capital desde zonas de Oriente Medio hacia mercados considerados más seguros, como Europa.

