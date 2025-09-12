Arran Mallorca censura la "diada impuesta" e insiste en que "la Diada de Mallorca siempre será el 31 de diciembre"

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arran Mallorca ha censurado la "diada impuesta" que el Consell de Mallorca celebra este 12 de septiembre y ha insistido en que "la Diada de Mallorca siempre será el 31 de diciembre, un día que todos los mallorquines hemos sentido como propio desde hace casi 800 años y en el que, además, se celebra la fiesta cívica más antigua de Europa, la Festa de l'Estendard".

En un comunicado, esta entidad ha considerado que la diada que se celebra este viernes no tiene "valor histórico y pretende anclarnos al Estado español y al régimen del 78, con la sumisión que esto implica".

Además, Arran ha revelado diferentes acciones que ha hecho con motivo de esta celebración como ha sido manchar de rojo una valla publicitaria del Consell de Mallorca sobre la Diada o hacer una pintada sobre el 31 de diciembre.

"Esta campaña impulsa en nuestra isla el españolismo, una bandera sin ningún tipo de valor histórico y una mallorquinidad folclorizada. El gobierno de Galmés --el presidente del Consell, Llorenç Galmés-- recupera el cambio de fecha de la Diada, como ya hizo el de Maria Antònia Munar, siguiendo la línea de políticas de su partido: borrar la identidad del pueblo mallorquín mediante los ataques a la lengua propia, a la cultura y a la memoria histórica", han lamentado.