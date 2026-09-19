Arranca la Fira Arrels de Menorca con la participación de más de 40 expositores. - @MARGAPROHENS

PALMA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fira Arrels ha arrancado este sábado en el recinto ferial de Es Mercadal con la participación de más de 40 expositores durante el fin de semana.

El presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, y la consellera insular de Economía y Servicios Generales, Maria Antònia Taltavull, han inaugurado la cita, junto con la presidenta del Govern, Marga Prohens; el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; y el alcalde de Es Mercadal, Joan Palliser.

Esta novena edición cuenta con más de 40 expositores y ofrece una amplia representación del producto de la isla, con quesos, embutidos, aceite, miel, cerveza, vino, sal, conservas, pescado, dulces y otras elaboraciones hechas en Menorca.

Durante el acto inaugural, el presidente del Consell Insular ha destacado la consolidación de Fira Arrels como una de las citas dedicadas al producto local dentro del calendario menorquín y, especialmente, el papel de los productores y elaboradores.

"Cuando hablamos de producto local, hablamos de gastronomía, pero también hablamos del campo y del mar, de economía y de puestos de trabajo. Hablamos de personas que trabajan cada día para mantener vivo nuestro sector productivo", ha afirmado Vilafranca.

Prohens, por su parte, ha reivindicado la apuesta del Govern por el producto local "no solo con palabras sino con hechos". En este sentido, se ha referido a la ley agraria, que será presentada próximamente y que ha sido trabajada "con el sector y para el sector".

La líder del Ejecutivo ha destacado el refuerzo de la promoción del producto local con una estrategia dotada con 4,6 millones de euros para los próximos tres años y 6,6 millones de euros en ayudas directas al sector primario ante los efectos de la guerra de Oriente Medio.

Prohens, en este punto, ha asegurado que el Ejecutivo está junto al sector primario, que ha anunciado movilizaciones, ante la subida del precio del combustible. "Sabemos que cada incremento de los costes afecta directamente a su trabajo y al precio final del producto", ha afirmado.

GASTRONOMÍA, MÚSICA Y ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

Durante todo el fin de semana, Fira Arrels ofrece un amplio programa de actividades en torno al producto y la gastronomía de Menorca. La programación incluye nueve sesiones de cocina en directo con cocineros y productores locales, catas, la entrega de los Premios Foodies y la participación del Joven Chef Menorquín 2026, Gabriel Pons.

Entre las novedades de esta edición destaca también la presentación de 'Cuinons', la nueva revista de recetas menorquinas editada por el Consell Insular, así como el homenaje a los participantes menorquines de las diferentes ediciones del World Food Gift Challenge, que tendrá lugar mañana.

La música también forma parte de la programación, con actuaciones de Sis de Ponent, Fet a Mar, Entonats, Orquestra Huracán, Aires des Barranc d'Algendar y Delorean.

Además, la feria dispone de una zona infantil con juegos y talleres, con el objetivo de acercar la gastronomía y el producto de Menorca también a los más pequeños.

"Queremos que Arrels sea un espacio para transmitir nuestra cultura gastronómica entre generaciones. Que los niños y los jóvenes conozcan nuestros productos, nuestras recetas y la manera de hacer que hemos heredado y que queremos conservar", ha explicado el presidente.

Vilafranca ha agradecido la participación de los expositores, así como el trabajo de los cocineros, restaurantes, entidades, colaboradores y de todas las personas implicadas en la organización de la feria. "Ellos son los verdaderos protagonistas de Arrels", ha destacado.

La Fira Arrels 2026 estará abierta este sábado hasta las 21.00 horas y mañana, de 10.30 a 14.00 horas. La entrada es libre y gratuita.