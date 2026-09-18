Baleares pide al Gobierno central medidas para paliar el impacto de la subida de los combustibles en el sector primario

Archivo - Vista general de los tractores durante una manifestación por el centro de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha pedido al Gobierno central que apruebe y aplique medidas para paliar el impacto de la subida de los combustibles en el sector primario.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Costa ha trasladado la preocupación del Ejecutivo por los precios de los combustibles y el impacto sobre los sectores más dependientes.

El portavoz ha expresado su deseo de que la situación de inestabilidad en Oriente Medio que está provocando los incrementos se soluciones cuanto antes. Mientras tanto, ha pedido al Ejecutivo central que tome medidas al respecto, como la rebaja del IVA, y que, una vez aprobadas, estudiará qué puede hacer la administración autonómica.

"En la medida de nuestras posibilidades vamos a ayudar a los sectores económicos que, evidentemente, tienen un impacto tremendo sobre sus costes, como pesca o el campo. Vamos a ver qué hace el Gobierno de España y el Govern estará", ha concluido.