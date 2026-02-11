Arranca el programa Científicas en el Aula para acercar la investigación balear a más de 90 colegios

Programa Científicas en el Aula - CAIB

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) ha iniciado la novena edición del programa Científicas en el Aula, una iniciativa que acerca la ciencia a la comunidad educativa y visibiliza y promueve el papel de las mujeres en la investigación.

Este año, las científicas impartirán charlas, talleres y actividades prácticas en más de 90 centros educativos de todos los niveles y en todas las islas.

La consellera de Salud, Manuela García, ha participado este miércoles, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en la presentación de esta iniciativa en el CEIP Gabriel Janer Manila.

García y otras autoridades han asistido a la charla impartida por la científica del IdISBa Maria Antònia Fiol a dos grupos de 46 alumnos de 5º y 6º de educación primaria, según ha destacado la Conselleria.

Durante su visita, la consellera ha destacado el papel creciente de las mujeres en la investigación sanitaria española, subrayando que de los 924 investigadores que participan en alguno de los grupos de investigación del IdISBa, 524 son mujeres, el 57 por ciento del total.

Asimismo, ha puesto en valor las convocatorias de la Dirección General de Investigación en Salud, Formación y Acreditación fomentan el liderazgo femenino en investigación. En concreto, los criterios de evaluación incorporan de manera explícita la participación de mujeres como investigadoras principales y la integración de la perspectiva de género en el diseño y desarrollo de los proyectos.

Este año el programa cuenta con la participación de 71 investigadoras provenientes del IdISBa, Socib, Imedea (CSIC-UIB), Universitat de les Illes Balears (UIB) y Iunics. Asimismo, el 80 por ciento de las investigadoras proceden del IdISBa, dado que esta institución lidera la actividad.

Desde el Govern han señalado que a pesar de que las científicas constituyen cerca del 70 por ciento de la fuerza sanitaria, persisten desafíos en torno a la participación femenina en este ámbito, como la infrarrepresentación en puestos de liderazgo y la necesidad de incorporar la perspectiva de género en los estudios clínicos.

El programa Científicas en el Aula busca fomentar vocaciones científicas entre el alumnado, especialmente entre las niñas, y ofrecer modelos de referencia reales y próximos.

ENTREGA DE PREMIOS 11F

Este miércoles, también en el marco del 11F, se han entregado los premios del concurso escolar 'Yo también quiero ser científica', una iniciativa impulsada por Ibsteam.

El acto se ha celebrado en la sala de actos de la Conselleria de Educación y Universidades y ha contado con los alumnos finalistas, profesorado y familias, así como la directora del IBDona, Cati Salom, y el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Sunyer.

Este año han participado en el concurso más de 500 alumnos, con 74 proyectos presentados por 28 centros educativos, de diferentes etapas educativas, desde educación infantil hasta bachillerato.

El objetivo fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas, especialmente entre las niñas y las jóvenes, y dar visibilidad a mujeres científicas como referentes.

Los trabajos premiados se han seleccionado en diferentes modalidades, valorando el rigor científico, la creatividad, el trabajo cooperativo y la capacidad de comunicación.

En cuanto a los premios, los centros y grupos galardonados han recibido lotes de libros divulgativos, material didáctico para trabajar la ciencia en el aula y la posibilidad de participar en talleres educativos especializados.

Entre estas actividades se incluyen talleres vinculados a la astronomía y la observación del espacio, pensados para que el alumnado pueda preparar y observar el eclipse previsto para el próximo verano.

En la modalidad de exposiciones de aula, en la categoría B, el primer premio ha sido para el CEIP Nostra Senyora de Jesús, que ha creado una muestra artística interdisciplinaria sobre mujeres científicas vinculadas a la alimentación y la nutrición. Asimismo, el segundo premio ha reconocido al King Richard III College, y el tercero al CEIP S'Algar.

En la categoría C, el primer premio ha sido para el CC Es Liceu, con un proyecto que ha integrado investigación, divulgación y participación comunitaria en torno a la alimentación y a figuras relevantes de este ámbito científico, mientras que el segundo y tercer premio ha recaído en el IES Son Cladera y el CC La Salle Inca, respectivamente.

En la modalidad de productos digitales, en la categoría B, el CEIP S'Hort des Fassers ha obtenido el primer premio con un informativo audiovisual que recrea una entrevista a Mary Earle. El segundo premio ha sido para el IES Mossèn Alcover y el tercero para el CEIP Pare Bartomeu Pou.

En la categoría C, el IES La Ribera ha ganado el primer premio con un vídeo de tipo 'draw my life' dedicado a Barbara McClintock, que repasa su trayectoria y sus aportaciones a la genética. Igualmente, el segundo y tercer premio ha sido, respectivamente, para el CC Sant Josep Obrer y Nuestra Señora de la Consolación.

Finalmente, en la modalidad de trabajos de aula analógicos, el CEIP S'Olivar ha obtenido el primer premio con un proyecto de primer ciclo de primaria orientado a romper estereotipos sobre quién hace ciencia, trabajando la nutrición y el contacto con mujeres científicas y estudiantes universitarias.

En esta categoría, el CEIP Nostra Senyora de Jesús, de Ibiza, ha quedado en segundo lugar y el CEIP Es Fossaret en tercero.

El concurso 'Yo también quiero ser científica' es una iniciativa conjunta de la Conselleria de Educación y el IBDona con el objetivo principal de estimular las vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado, desde las primeras etapas educativas hasta la educación secundaria.