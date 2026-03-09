Arranca el reparto de las estaciones meteorológicas del proyecto XarMet en los centros educativos de Baleares - CAIB

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado el reparto de las estaciones meteorológicas del proyecto XarMet, una gran red de "ciencia ciudadana" escolar que permitirá a los alumnos aprender con datos reales, por los centros educativos de Baleares.

La distribución de las estaciones ha comenzado por 11 centros de la Mallorca y durante esta semana se entregará el material en los colegios e institutos de Eivissa y Menorca, según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

En el caso de Mallorca, los centros adheridos los CEIP Gabriel Palmer, Na Caragol, de Call Vermell, Nou d'Alcúdia-Puig de Sant Martí; los IES Politècnic, Calvià, Guillem Colom Casasnoves, s'Arenal, Puig de Sa Font y Binissalem; y el CIFP Escola Nauticopesquera.

La entrega de las estaciones meteorológicas ha estado acompañada de una pequeña formación para poder instalarlas, en un acto que ha contado con la presencia del director del área de servicios funcionales y soporte institucional de IbDigital, Tomeu Amengual; el vicerrector de Política Científica e Investigación de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Tomeu Homar, y el técnico del Ibsteam, Tomeu Parets.

XarMet es un proyecto de IbDigital y la Conselleria de Educación y Universidades, en colaboración con la UIB, que desplegará hasta 100 estaciones meteorológicas en centros educativos del archipiélago.

El objetivo es que el alumnado aprenda a interpretar el mundo con datos reales y, al mismo tiempo, generar información ambiental útil para conocer mejor el territorio.

Gracias a estas estaciones, los alumnos podrán observar, comparar, investigar y explicar fenómenos ambientales con datos reales, trabajando de forma práctica competencias como el pensamiento crítico, la interpretación de información, las matemáticas aplicadas y el uso responsable de la tecnología.

Además, el proyecto se vincula a iniciativas de divulgación como 'Ciència per Tothom 2026' de la UIB, en la que los alumnos participantes presentarán sus trabajos, compartirán resultados y demostrarán "cómo la ciencia se aprende mejor cuando se toca, se mide y se entiende".