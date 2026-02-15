Arranca la temporada de la procesionaria del pino en Baleares: consejos para personas y mascotas

Archivo - Oruga procesionaria - CAIB - Archivo

PALMA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La oruga procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) ha comenzado a verse en las en zonas boscosas y urbanas de Baleares, como es habitual a mediados de febrero.

Este año se prevé que esta oruga afecte a las Islas de forma similar a la de otros años, aunque puede haber un ligero aumento, según indican desde la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural a Europa Press.

Como cada año, el inicio de la temporada de esta especie supone riesgos por el contacto con personas y mascotas. En líneas generales, se recomienda no tocar la oruga, ya que el simple contacto con sus pelos urticantes puede provocar reacciones alérgicas.

En Baleares, este insecto está presente de forma generalizada en todo el archipiélago, aunque con diferencias entre islas. A Mallorca llegó en 1942. En Menorca se detectó hacia 1970 y en Ibiza, sobre 1975. En Formentera la presencia se constató en el año 2006.

Sin embargo, la Serra de Tramuntana es la zona donde menos orugas de este tipo hay, según detallan desde el Servicio Forestal de la CAIB.

Tras las puestas de huevos a finales de verano, las orugas suelen nacer en octubre, van mudando la piel unas cuatro o cinco veces y elaboran los bolsones o nidos en los que viven. A finales de invierno es cuando la oruga es adulta y baja de los pinos para enterrarse en el suelo. Es en esta época en la que forman las características procesiones que le dan su nombre y cuando tienen su máximo poder urticante.

El portavoz de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental en Baleares, David Andreu, explica que la presencia de esta oruga ha crecido en los últimos años en Eivissa y Formentera, de modo que prevé una afectación mayor en estas islas.

En temporadas anteriores se había registrado poca presencia, según Andreu, de modo que para la población pitiusa esta especie no es tan conocida. De ahí la importancia de la comunicación para prevenir el contacto con la oruga. "Es necesario explicar a la gente cómo se puede proteger cuando ve una oruga o una hiela debajo de un árbol", subraya.

También señala que aunque este año la temporada ha comenzado como suele ser habitual, el aumento de las temperaturas de forma generalizada está alterando el comportamiento de determinadas especies, entre ellas la oruga procesionaria.

CONSEJOS PARA LA POBLACIÓN

Los niños y las mascotas son los colectivos más vulnerables, ya que suelen jugar o pasear en parques, jardines y zonas arboladas donde la procesionaria desciende de los pinos formando las conocidas 'procesiones'.

Las recomendaciones para la población pasan por no tocar nunca las orugas ni los bolsones y acudir de inmediato a un centro médico ante cualquier síntoma tras un posible contacto.

Precisamente, el área de Sanidad del Ayuntamiento de Palma recomienza extremar las precauciones, entre los meses de enero a marzo, en zonas verdes públicas, parques y jardines con presencia de pinos.

También se aconseja evitar el contacto, además de con las orugas, con los bolsones de procesionaria o barreras físicas instaladas en los troncos de los pinos. Además, recomiendan evitar permanecer debajo de los pinos, especialmente en días ventosos.

ADVERTENCIAS PARA LAS MASCOTAS

En el caso de las mascotas, los perros son los animales más expuestos a los riesgos del contacto con la oruga y su efecto inflamatorio.

Según explica el veterinario Manu Ruiz, los más afectados suelen ser los perros, y en especial los cachoros, por su espíritu curioso, a diferencia de los gatos que, aunque muchos están en la calle, no suelen acercarse a las orugas.

Así, los perros son los que con más frecuencia huelen o muerden el insecto, de modo que entran en contacto con los pelos urticantes, lo que les provoca reacciones inflamatorias. En concreto, producen una reacción de hipersensibilidad muy fuerte, explica Ruiz, que se percibe de forma inmediata.

Cuando un perro entra en contacto con la oruga, comienza a babear, se le hincha la boca y la nariz e incluso se le puede hinchar toda la cara, lo que hace que sea "fácilmente reconocible".

En caso de que ocurra esta situación, el veterinario recomienda lavar la zona con agua tibia, con cuidado para no sufrir una reacción, y, si no es posible o la situación empeora, acudir a un veterinario.

Generalmente estas reacciones se tratan de forma fácil y sin complicaciones con un antiinflamatorio para luchar contra la reacción. Después, en función de la zona afectada, podrían necesitarse otros tratamientos.

Lo más habitual es que la lengua o el hocico sean las zonas afectadas, porque el animal se acerque a la fila de orugas, atraído por el movimiento. Si el animal se tragara una oruga, se podrían producir problemas digestivos que son más graves y requieren otros tratamientos.

Como prevención, el veterinario recomienda evitar pasear por pinares en esta época o, en caso de que se haga, que el perro vaya atado y estar vigilante.

MEDIDAS PARA EL CONTROL

El Servicio Forestal de la CAIB lleva a cabo medidas de control para mantener las poblaciones del insecto en unos niveles mínimos. Según explican, en todas las Islas se hacen mapas de seguimiento para ver su evolución.

En Eivissa y Formentera se actúa de forma aérea y terrestre con feromonas y eliminación de bolsones, mientras que en Mallorca y Menorca se actúa por vía terrestre con actuaciones en áreas recreativas, pinos singulares o refugios, entre otros.

En el caso de los bosques y jardines de zonas urbanas, los ayuntamientos son los responsables de impulsar medidas para controlar la plaga ante el peligro que supone.

Precisamente esta semana los ayuntamientos de Palma y Calvià han realizado actuaciones en los bosques en el marco de las campañas de control y prevención de la plaga.

En el caso de Palma, en los meses de octubre y noviembre se hace un tratamiento preventivo que este año llegó a más de 2.400 pinos de diveresa tipología en los diferentes parques y zonas verdes de la ciudad.

Ahora, durante el mes de febrero, el Ayuntamiento lleva a cabo labores de erradicación, consistentes en la retirada de bolsas y su posterior cremación para evitar en lo medida de los posible que las orugas bajen hasta el suelo.

Por su parte, el Ayuntamiento de Calvià pone en marcha una nueva medida para combatir la plaga como respuesta a la proliferación de nidos en diversas zonas boscosas y urbanas de la localidad. La acción se llevará a cabo del 17 al 28 de febrero.

En concreto, se realiza una acción para combatir la plaga mediante la utilización de cartuchos sonoros. Se trata del tratamiento natural más efectivo para llevar a cabo la eliminación de los bolsones de forma segura y controlada, subrayan desde el Consistorio.