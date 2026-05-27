El Art Palma Summer se celebrará el 4 de junio con la participación de más de un centenar de artistas

Presentación de la nueva edición del Art Palma Summer 2026 - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Art Palma Summer 2026 se celebrará el jueves 4 de junio y contará con la participación de cerca de 30 galerías y más de un centenar de artistas.

El Ayuntamiento de Palma y la asociación Art Palma Contemporani, organizadora del evento, han presentado este miércoles la programación de la nueva edición, que tendrá lugar de 18.00 a 22.00 horas.

La celebración de esta cita coincidirá con la inauguración de nuevas exposiciones en el Casal Solleric y Can Blaguer, como el proyecto 'L'imprescindible. El gravat entre gravats' y la propuesta 'Escarcha y vaho', del artista navarro Fermín Jiménez Landa, o la muestra coral 'The House and the Forest'.

A la presentación del evento, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, han asistido el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta; la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca; el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal; y el presidente de Art Palma Contemporani, Fran Reus.

Durante su intervención, el coordinador general ha indicado que la cita "representa la constatación evidente de que Palma vive actualmente una de las mejores etapas de su historia en cuanto a la calidad y la diversidad de sus propuestas culturales, artísticas y expositivas".

Gómez de la Cuesta ha hecho llegar "un mensaje de reconocimiento y agradecimiento" a Art Palma Contemporani y a todas las galerías asociadas, así como a los espacios culturales de la ciudad, por "su predisposición a sumar esfuerzos y dar lugar a proyectos tan importantes y emblemáticos".

La convocatoria de 2026 agrupa, en su conjunto, un total de casi 50 exposiciones, prácticamente 30 espacios expositivos, y más de 100 artistas y creadores.

En el caso del Ayuntamiento, se llevará a cabo, coincidiendo con la jornada, la inauguración de tres muestras que se podrán visitar hasta el 6 de septiembre.

Por un lado, el Casal Solleric presentará la exposición 'L'imprescindible. El gravat entre gravats', comisariada por Bel Font y Jesús Barrera y centrada en el uso que los creadores hacen de las técnicas de estampación como campo de investigación, exploración y experimentación.

Ese mismo día, el Casal Solleric también acogerá la exposición 'Escarcha y vaho', original de Fermín Jiménez Landa y comisariada por José Luis Toboso. La muestra reúne obras que trabajan con el agua como materia, apostando por los elementos minimalistas y por las acciones cotidianas en relación al consumo y utilización de este preciado recurso.

Este proyecto resultó ganador en la Convocatoria Abierta de Proyectos (COP), y llega de la mano de un artista joven, con una ya larga trayectoria expositiva.

Al mismo tiempo, el Casal Solleric sigue manteniendo en programación 'Wunderkammer', del fotógrafo internacional Joan Fontcuberta y comisariada por Iván de la Nuez y Fernando Gómez de la Cuesta.

Esta muestra forma parte de un proyecto conjunto llevado a cabo por el Consistorio y el Centre Internacional de Fotografia Fundació Toni Catany, denominado 'Galàxia Fontcuberta', y se ha integrado este año en la programación de la primera edición de Mallorca PhotoFest, evento organizado por Art Palma Contemporani que ha tomado el relevo del antiguo Palma Photo.

Paralelamente, sigue abierta al público, también en el Solleric, la exposición 'Había en el fondo del mar', de Nuria Mora y comisariada por Pilar Rubí. Se trata de una de las aportaciones que el Ayuntamiento ha realizado en la edición de 2026 de la Bienal B.

Por su lado, Can Balaguer se suma al Art Palma Summer mediante 'The House and the Forest', una muestra coral con creaciones de Rosa Catalina Bosch, Louise Hopkins, Ken Kiff, Jennifer Latour, Edward Lipski, Joan Miró, Asunción Molinos Gordo, Joana Vasconcelos y Janice McNab, que ha desarrollado también funciones de comisaria.

Al mismo tiempo, la Fundació Pilar i Joan Miró ha incorporado al programa su emblemático proyecto 'Retrobar Miró. La guspira màgica', una exposición antológica del gran maestro universal y ciudadano ilustre de Palma que se podrá visitar hasta principios del próximo año.

Igualmente, las muestras inauguradas estos meses pasados en diferentes espacios de la Fundació permanecerán abiertas hasta el 6 de septiembre, como el caso de 'Horta Picasso - Miró Montroig', de Jean Marie del Moral; 'New Life After Fire', de Carlos Bunda; y 'La montagna incantata', de Claudio Zulian.

Por último, el Espai Cort, situado en las dependencias del Ayuntamiento, acoge hasta el próximo 28 de junio la exposición 'Habitar la natura', original de Fèlix Coll.