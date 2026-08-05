Ascienden a 19 los migrantes rescatados en el naufragio de una patera en Cabrera y sigue la búsqueda de desaparecidos

Archivo - Helicóptero de Salvamento Marítimo - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de migrantes rescatados en el naufragio de una patera a unas diez millas al sureste de Cabrera ha ascendido a 19, entre ellas varias mujeres, según el último balance de la Guardia Civil facilitado por la Delegación del Gobierno, mientras prosiguen las tareas de búsqueda de una decena de desaparecidos.

Cabe recordar que este martes se informó de la localización de dos migrantes muertos y del rescate de otros 17, de los cuales seis han tenido que ser hospitalizados, que viajaban a bordo de una patera que ha naufragado y que ha sido localizada al sureste de Cabrera.

Fue sobre las 12.10 horas de este martes cuando efectivos de Salvamento Marítimo alertaron del avistamiento de dos náufragos a ocho millas al sureste de la isla de Cabrera.

Un helicóptero se desplazó hasta la zona y rescató a dos migrantes de origen subsahariano, que han sido trasladados al Hospital Universitario Son Espases.

El Servicio Marítimo Provincial de Guardia Civil desplegó un dispositivo de búsqueda y, entre las 12.30 y las 14.30 horas de ayer, rescató a 12 migrantes subsaharianos y recuperó dos cuerpos sin vida.

Todos han sido trasladados al puerto de la Colònia de Sant Jordi, donde tres han recibido asistencia médica dado que presentaban quemaduras y síntomas de agotamiento. Uno de ellos ha sido trasladado a Son Espases.

Al mismo tiempo, el helicóptero de Salvamento Marítimo rescató a otros tres migrantes de origen subsahariano, todos ellos trasladados al Hospital Universitario Son Llàtzer tras aterrizar en el aeropuerto de Palma.

El naufragio de la patera, siempre de acuerdo con la Delegación del Gobierno, se produjo sobre las 07.00 horas del lunes con alrededor de 30 personas a bordo. Podría tratarse de una embarcación desaparecida con 29 migrantes a bordo de la que Salvamento Marítimo tenía conocimiento.

Medios aéreos y marítimos de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil continúan con las labores de búsqueda y rescate. De estar en lo cierto y tratarse de una patera en la que viajaban una treintena de personas, habría una decena de desaparecidos.

Esta nueva tragedia en aguas de Baleares sucede el mismo día en el que se ha conocido que 17 personas migrantes han muerto tratando de llegar en patera a las costas de Baleares tras 15 días a la deriva, según el testimonio de los dos supervivientes que han sido rescatados esta madrugada al sur de Mallorca.

La ONG Caminando Fronteras tiene conocimiento de que durante el pasado mes de julio desaparecieron rumbo a Baleares al menos cinco pateras con 76 personas a bordo. Por el momento se desconoce si alguna de estas dos corresponde a los casos reportados como desaparecidos por los familiares de las víctimas.