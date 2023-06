La Asociación de Periodistas de Baleares exige que las plazas públicas de comunicación se cubran con periodistas

PALMA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Periodistas de Baleares (APIB) ha exigido a los nuevos gobiernos autonómicos, insulares y locales que cubran las plazas públicas de los gabinetes de comunicación con periodistas o comunicadores audiovisuales titulados.

En un comunicado este viernes, la APIB ha asegurado que "en política es habitual que profesionales en paro formados no puedan acceder a puestos debido al nepotismo ejercido con candidatos que además no son titulados y no tienen una formación especializada acreditada".

En este sentido, ha advertido de que algunos puestos de comunicación de ayuntamientos, consells insulares y Govern se conceden cada legislatura a "personas totalmente ajenas al área sólo porque gozan de la confianza del partido de gobierno".

Así, ha censurado el "intrusismo", especialmente en puestos públicos, que "pone en riesgo el trabajo profesional de calidad".

La asociación también ha argumentado que "los partidos con representación parlamentaria y municipal en Baleares se han mostrado en varias ocasiones en contra del enchufismo y a favor de que las plazas públicas las ganen los mejor preparados".

Por este motivo, APIB ha exigido que "se cumpla y se solicite una titulación universitaria de comunicación para cubrir puestos en los gabinetes de comunicación y se atienda a méritos objetivos".

Además, ha recordado que en enero había registrados en Baleares 87 periodistas en paro, según se publicó en el Informe de la Profesión Periodística 2022.