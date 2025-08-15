La ATIB registra más de 100.000 pagos de tributos a través de Bizum en dos años

Archivo - Una persona manda un bizum. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) ha registrado un total de 102.311 pagos a través de Bizum desde que incluyó esta opción de pago en agosto de 2023 para pagar cualquier tributo local o autonómico por importes menores de 1.500 euros.

Según los datos registrados hasta el 5 de agosto de este año, se han abonado por esta vía un total de 12,3 millones de euros.

Desde el 21 de agosto de 2023, todos los tributos locales y autonómicos se pueden pagar a través de Bizum en el portal web del ATIB (www.atib.es), siempre que el importe sea menor de 1.500 euros.

Los contribuyentes que estén adheridos a Bizum pueden seleccionar esta opción de pago y hacer abonos de tributos o deudas con este sistema.

Sólo tienen que introducir el número de teléfono móvil vinculado a Bizum y se abre la pasarela de pagos de la entidad bancaria para aceptar y autorizar la operación. En la aplicación de la ATIB constará el tributo o deuda pagada y se puede acceder y descargar el justificante de pago.

El pago por Bizum está implementado para dispositivos móviles, para pagar a través de la aplicación de la ATIB los tributos locales, las tasas autonómicas de todas las consellerias y todos los tributos autonómicos, como la transmisión de vehículos y el impuesto de turismo sostenible turísticas (ITS) en el caso de viviendas vacacionales.

Este sistema de pago se ha sumado al resto de opciones ya operativas de las que disponen los contribuyentes, por vía telemática a través de la banca electrónica de las entidades colaboradoras; o con tarjeta bancaria (con independencia de la entidad emisora de la tarjeta).

En cuanto a los tributos autonómicos, a través del portal web del ATIB en 2024, se realizaron 331.719 pagos por un importe total de 1.175 millones de euros. De ellos, 283.047 ingresos fueron menores o iguales a 1.500 euros, por una cantidad global de 31 millones de euros; y 48.672 pagos por más de 1.500 euros hasta un total de 1.144 millones de euros.

Por ejemplo, en cuanto al impuesto correspondiente a transmisión de vehículos y otros medios de transporte, en 2024 se pagaron 283.047 autoliquidaciones de menos de 1.500 euros por un importe global de 31 millones de euros.

De tasas autonómicas de las consellerias y organismos de la Administración de Baleares, en 2024 fueron 206.879 ingresos iguales o por debajo de los 1.500 euros hasta un global de 32,6 millones de euros.