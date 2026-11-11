La Audiencia de Baleares rebaja la condena a un hombre por talar sin permiso dos cipreses en una finca

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha estimado de forma parcial el recurso presentado por un condenado, reduciendo su pena a una multa de 1.440 euros y al pago de una indemnización de 4.520 euros.

La sanción responde a un delito de daños por talar sin autorización dos cipreses de Leyland que contaban con 20 años de antigüedad y una altura estimada de cinco y seis metros.

La sentencia de instancia, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), rechaza la versión exculpatoria del acusado, que sostuvo que había actuado con la autorización verbal de la propietaria.

Asimismo, la juzgadora aprecia el agravante de reincidencia al constar una condena previa por hechos similares.

Las diligencias reflejan que la víctima interpuso tres denuncias diferentes contra el procesado por la tala de árboles durante los días 10 de marzo, 23 de junio y 16 de julio.

Durante el juicio, el acusado alegó que el último de estos días estaba retirando los restos de intervenciones anteriores que habían quedado en la finca. Sin embargo, el tribunal ha considerado que resulta "ilógico" que esperara cuatro meses para limpiar estos restos y que la presencia de un acompañante y un vehículo evidencia que fue una tarea organizada e independiente de los incidentes previos.